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向人要廢鋼材卻順手牽羊 搬走一旁好鋼材

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市林姓業者前天發現放在材料放置場仍未使用的H型鋼5噸、C型鋼2噸、鍍鋅鋼網1噸、價值超過25萬元鋼材遭竊新化分局向山上分駐所報案，分局成立專案小組調閱案發地點附近路口監視器過濾人、車後，鎖定認識被害人的蔡嫌到案、他坦誠向被害人要一些廢鋼材，順手牽羊「多載了些好的」；警方今依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警方表示，受理鋼材失竊後查訪被害人、附近居民、商家、調閱公、民營監視器，發現1台附加吊桿大貨車涉有重嫌，經通知劉姓車主說明，劉表示是蔡姓友人雇用到案發地搬運鋼材，警方再通知犯嫌蔡嫌說明，蔡嫌坦承有向被害人要ㄧ些廢鋼材，但在被害人不知情下「多載了些好鋼材」離開。

蔡嫌隨後帶員警前往仁德區開發七路200號旁空地，找到遭竊H型鋼約5噸、C型鋼約2噸、鍍鋅鐵網約1噸、鐵管約1噸等物，市價初估值約25萬5千元；警方調查後報請檢察官將扣押贓物先行發還被害人，蔡偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

蔡姓男子向人要廢鋼材、卻順手牽羊把一旁好鋼材也搬走。記者周宗禎／翻攝
蔡姓男子向人要廢鋼材、卻順手牽羊把一旁好鋼材也搬走。記者周宗禎／翻攝
蔡姓男子向人要廢鋼材、卻順手牽羊把一旁好鋼材也搬走。記者周宗禎／翻攝
蔡姓男子向人要廢鋼材、卻順手牽羊把一旁好鋼材也搬走。記者周宗禎／翻攝
蔡姓男子向人要廢鋼材、卻順手牽羊把一旁好鋼材也搬走。記者周宗禎／翻攝
蔡姓男子向人要廢鋼材、卻順手牽羊把一旁好鋼材也搬走。記者周宗禎／翻攝

監視器 竊盜 檢察官

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