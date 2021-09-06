向人要廢鋼材卻順手牽羊 搬走一旁好鋼材

台南市林姓業者前天發現放在材料放置場仍未使用的H型鋼5噸、C型鋼2噸、鍍鋅鋼網1噸、價值超過25萬元鋼材遭竊新化分局向山上分駐所報案，分局成立專案小組調閱案發地點附近路口監視器過濾人、車後，鎖定認識被害人的蔡嫌到案、他坦誠向被害人要一些廢鋼材，順手牽羊「多載了些好的」；警方今依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警方表示，受理鋼材失竊後查訪被害人、附近居民、商家、調閱公、民營監視器，發現1台附加吊桿大貨車涉有重嫌，經通知劉姓車主說明，劉表示是蔡姓友人雇用到案發地搬運鋼材，警方再通知犯嫌蔡嫌說明，蔡嫌坦承有向被害人要ㄧ些廢鋼材，但在被害人不知情下「多載了些好鋼材」離開。