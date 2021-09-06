外籍山老鼠集團涉盜伐山林 警查獲200公斤紅檜、扁柏

外籍移工山老鼠集團，涉嫌在台灣花蓮、南投等山區盜伐珍貴林木，保七總隊經約1年時間跟監、蒐證，發現阮姓山老鼠等人盜伐林木，交由木工師加工製作木藝品，準備銷贓，專案小組發動搜索，逮捕6名犯嫌，查獲紅檜、扁柏共22件，重量約200公斤，市值要價約500萬元，全案依違反森林法罪嫌移送南投地檢署偵辦。

保七總隊刑事警察大隊指出，去年6月同仁在執勤時發現，花蓮縣壽豐山區有盜伐林木的工具頭燈、鏈鋸，含有生活用品菸、罐頭等物，懷疑有山老鼠集團活動，隨即組成專案小組，經跟監蒐證後，發現山老鼠集團轉移至南投仁愛山區、竹山等區，盜伐國有貴重林木。

今年8月30日，掌握山老鼠集團涉嫌上山偷砍木頭，台灣珍貴林木交到木材加工廠，保七刑大、保七第9大隊、南投縣刑大、竹山分局、仁愛分局、和美分局、北市專勤隊等單位，派出41名警力拂曉出擊，在彰化縣伸港鄉及南投縣竹山鎮2處，破獲不法集團。

現場查獲山老鼠集團使用帳冊，也查扣到19件紅檜、3件扁柏共22件，還有樹瘤、金磚、奇木等贓證物，贓木重量共計約200公斤，市值初估為500萬元。

警方指出，逃逸移工阮姓男子、杜姓男子，涉嫌負責接應他人上山盜伐林木，再交給林姓犯嫌、羅姓木工師等4人在木材加工廠，負責沖洗、上漆加工製成藝品後，變賣銷贓。

外籍移工故意把樹砍倒，盜採珍貴樹瘤，阮姓男子等外籍勞工辯稱，沒有上山砍伐，否認犯罪。但警方從他的背包中，搜出2顆小不點樹瘤，鐵證如山，佐證不法犯行。