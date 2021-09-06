惡劣！詐騙集團誘騙男大學生 不買點數還恐嚇斷手腳

20歲李姓大學生透過網路交友，認識自稱的「沫沫」女子，今天凌晨1點多她以LINE告訴李如要進一步交往要先到超商購買2千元遊戲點數，經警員到場攔阻後，詐騙集團成員「沫沫」變臉，傳送訊息大哥要帶小弟將李家人斷手斷腳，行徑相當囂張，李才知這是網路交友詐騙。

「有年輕人要買2千元遊戲點數，可能被詐騙。」台南市中西區康樂街超商蕭姓店員，今天凌晨1點5分打電話給台南市警二分局海安派出所表示，有人在店內疑以遭電信詐騙，請警員到店裡處理。

警員吳明哲到場了解，李姓大學一年級新生表示，他在交友軟體上認識暱稱為沫沫女子，兩人互相加LINE後，她以LINE表示可以轉賣遊戲帳號給他，後續還可以進一步交往，要求李先購買遊戲點數2000點，價值2000元。吳向李說明常見感情詐騙手法，成功打消李購買遊戲點數念頭。

事後，「沫沫」不滿李未購買遊戲點數，還傳送「我可以保證2小時內，大哥會帶10個小 弟殺到你家去，到時候把你家人的手腳都砍下。」