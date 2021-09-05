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影／高市旗山老街虎頭蜂窩怕怕！農業局讓籃球大蜂巢失作用

聯合報 / 記者陳弘逸徐如宜／高雄即時報導

高雄市旗山老街一幢銀樓的窗台上，發現體積約兩個籃球大的虎頭蜂窩，高雄市農業局今天傍晚在屋主同意下進行處理，捕蜂隊員搭雲梯車靠近窗台。農業局副局長王正一表示，因屋主僅同意由屋外來處理，所以捕蜂團隊是在「屋外」，以藥劑毒殺的方式完成整個蜂巢與毒殺虎頭蜂的處理，蜂巢雖未移除，但已失去作用，虎頭蜂不會再進入。

這個虎頭蜂窩已存在一些時間，因屋主覺得不想殺生，原本婉拒農業局捕蜂隊去摘除蜂巢。後來經過溝通，屋主同意捕蜂隊摘除蜂巢。

農業局植物防疫既生態保育科長張韻萍說，這起蜂窩案是由農業局接獲1999通報，經確認為黃腰虎頭蜂。黃腰虎頭蜂是台灣最常見的虎頭蜂，個性較溫和且不易主動攻擊人，通常出現在海拔1500公尺以下，蜂毒是由許多胺基酸組成的毒蛋白，會使人出現中毒現象，如紅腫、奇癢、刺痛等過敏現象，嚴重時引起患者休克死亡。

王正一表示，經過3天當地里長、農業局以及住戶溝通後，住戶終於同意移除。農業局捕蜂隊今天傍晚登上雲梯車，以藥劑從鐵窗外捕蜂。目前確認整個蜂巢都已處理完畢，民眾可以放心。會選在今天進行，是因為周休二日的星期天下午，旗山老街的人潮較少，此時間來處理可以兼顧老街相關安全，減少民眾疑慮。

農業局提醒，民眾只要看虎頭蜂在居家環境築巢，可能影響安全，都可以經通報，農業局都會派專業人員來處理。

高雄市農業局在旗山老街屋主同意下進行處理。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局在旗山老街屋主同意下進行處理。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局在旗山老街屋主同意下進行處理，捕蜂隊員搭雲梯車靠近窗台。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局在旗山老街屋主同意下進行處理，捕蜂隊員搭雲梯車靠近窗台。圖／高雄市農業局提供

老街 高雄市

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