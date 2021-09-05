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影／南投瓶裝水工廠旁廚房竄惡火 險波及廠房
南投縣草屯鎮碧山路一處瓶裝水工廠旁廚房今下午4時許發生火警，因工廠內堆置大量塑料及機具，憂心延燒至工廠內部，消防局不敢大意，調派人車馳援且及時撲滅，未造成人員傷亡；初步研判是廚房用火不慎，確切原因及財損仍待釐清。
南投縣消防局指出，今天下午4時35分獲報，草屯碧山路發生工廠火警，確認起火點為工廠旁廚房，憂心火勢蔓延，當下隨即派遣鄰近草屯分隊人車馳援，到場確認為鐵皮工廠，且不斷有火苗、濃煙竄出，所幸現場無人員受困。
「廚房，是廚房燒起來。」該工廠負責人表示，當時他人就在工廠廚房裡，但就是用火沒注意才引發火警，因廚房建築除磚造、鐵皮還有石棉瓦，所以燒起來後難以撲滅，他只好趕快逃出來，並且通報119來幫忙滅火。
現場消防人員表示，因該鐵皮工廠位在農田間，消防人車克服田間道路狹窄問題後，並確認起火點在廚房後，立刻布水線灌救，10多分鐘就迅速控制火勢，下午5時10分就完全撲滅，一旁工廠雖稍受波及，未釀嚴重損失，順利結束勤務。
南投縣消防局則表示，所幸及時撲滅工廠旁廚房火警，火勢未延燒，工廠內塑料及機具幾乎沒有燒毀，而廚房燒損情況嚴重，判定應為起火點，但是因煮食或是用火不慎才釀災，但詳細財損、確切起火原因等仍待火場鑑識小組調查釐清。
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