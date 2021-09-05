廢棄工廠拆電梯 工人被掉落鐵條爆頭慘死

新北市三重區今天下午發生工安意外，1名越南籍移工在廢棄工廠拆除運貨電梯時，被掉落的鐵條砸中頭部，當場頭破血流昏迷。救護車獲報趕抵時，工人已無呼吸心跳，送醫急救之後仍因傷勢太重宣告不治。警方封鎖現場採證，並通知勞工局調查。

據了解，33歲梅姓移工今天下午1時許與同事，在三重區溪尾街1處廢棄廠房拆除舊電梯。正當梅男在電梯井內工作時，突然有1根鐵條自上方掉落，直接砸中梅男的頭部及手臂，造成他當場倒地血流如注，其餘工人連忙報案求救。