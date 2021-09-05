廢棄工廠拆電梯 工人被掉落鐵條爆頭慘死
新北市三重區今天下午發生工安意外，1名越南籍移工在廢棄工廠拆除運貨電梯時，被掉落的鐵條砸中頭部，當場頭破血流昏迷。救護車獲報趕抵時，工人已無呼吸心跳，送醫急救之後仍因傷勢太重宣告不治。警方封鎖現場採證，並通知勞工局調查。
據了解，33歲梅姓移工今天下午1時許與同事，在三重區溪尾街1處廢棄廠房拆除舊電梯。正當梅男在電梯井內工作時，突然有1根鐵條自上方掉落，直接砸中梅男的頭部及手臂，造成他當場倒地血流如注，其餘工人連忙報案求救。
救護人員趕抵時，梅男頭部嚴重撕裂傷、雙臂骨折，已無呼吸心跳，立即送往新北市立聯合醫院三重院區，急救後仍宣告不治。警方獲報後封鎖現場採證，並通報新北市勞動檢查處調查相關工安缺失與責任，警方亦將調查鐵條掉落原因，釐清雇主或其他工人是否涉及過失致死刑責。
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