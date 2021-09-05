影／曬衣反鎖7樓欲爬窗脫困又遇虎頭蜂 老婦縮外牆發抖

宜蘭市80歲婦人今天在大樓住家7樓的陽台曬衣時，不慎被自己反鎖進不去，她從陽台的側窗爬出去，想要從另一扇窗爬進屋內，不料爬出去時碰觸冷氣機旁的虎頭蜂窩，遭蜂攻擊後整個人癱軟，發抖坐在6、7樓間的冷氣機小外牆，險象環生，鄰居見狀趕緊報案救人。

王姓老婦等到消防局人員到場，帶著微弱發抖聲音：「你把我拉上去就好，我全身皮皮剉，被蜜蜂叮到頭昏腦脹...」，救援人員呼叫請她忍耐一下，馬上拿繩索等裝備去下吊掛，把她拉到7樓，再由另一救援人員幫婦人抱進屋內。

老婦意識清楚，全身多處遭蜂螫咬，被送往陽大附醫救治，縣消防局通知農業處委外單位移除蜂窩。

王姓婦人說，自己「很衰」，今天中午在7樓陽台曬衣服時，不慎將自己反鎖在屋外，她從陽台的側窗戶攀爬出去，想再從另外一扇房間的窗戶爬進屋內，可是在攀爬時碰觸到冷氣機旁虎頭蜂窩，遭數隻蜜蜂攻擊，螫了好幾個包，受困縮坐在6、7樓間外牆。