疑直播主股東拆夥釀糾紛 桌上插刀影片今又po上網

臉書直播頻道疑發生股東糾紛，直播主幕後的二名股東因拆夥問題爭執不下，陳姓股男去年衝進何男的直播現場鬧場，還將刀插在桌上，留字條「要死一起死」，日前又在網路流傳鬧場影片，台中市清水警分局今天表示，已從影片和照片主動追查，朝恐嚇與毀損罪偵辦。

警方今天訪查時，陳姓股東表示，今年7月已和何姓股東和解簽字，不知為何影片被放在網路流傳，據了解，此直播平台女直播主是知名海鮮直播主，直播賣物時，動作霸氣，吸引數十萬名粉絲追蹤。

據了解，直播平台何姓股東要拓展生意，陳姓股東拒絕，事後要求分紅，去年12月，陳男衝進直播現場，將何摔倒地上，還拿刀子插在桌上，留下字條。