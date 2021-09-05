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疑直播主股東拆夥釀糾紛 桌上插刀影片今又po上網

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

臉書直播頻道疑發生股東糾紛，直播主幕後的二名股東因拆夥問題爭執不下，陳姓股男去年衝進何男的直播現場鬧場，還將刀插在桌上，留字條「要死一起死」，日前又在網路流傳鬧場影片，台中市清水警分局今天表示，已從影片和照片主動追查，朝恐嚇與毀損罪偵辦。

警方今天訪查時，陳姓股東表示，今年7月已和何姓股東和解簽字，不知為何影片被放在網路流傳，據了解，此直播平台女直播主是知名海鮮直播主，直播賣物時，動作霸氣，吸引數十萬名粉絲追蹤。

據了解，直播平台何姓股東要拓展生意，陳姓股東拒絕，事後要求分紅，去年12月，陳男衝進直播現場，將何摔倒地上，還拿刀子插在桌上，留下字條。

直播現場糾紛砸場畫面，事後還傳出有人要拿槍恐嚇，台中市清水警分局調查後今天說明，沒有持槍恐嚇內容，梧棲區陳姓與何姓男子共同經營網路直播主，雙方因拆夥原因，引發不滿，何姓男子辦公室遭到毀損及恐嚇等案件；分局至今未接獲110通報或接獲相關報案情資，清水分局安寧派出所今天中午接獲相關毀損情資後，立即主動與何姓男子聯繫，並將請何男提供相關資料，依規受理積極偵辦，將不法份依法逮捕送辦。

台中市有直播主因股東糾紛，直播現場被鬧場。圖／取自靠北直播主
台中市有直播主因股東糾紛，直播現場被鬧場。圖／取自靠北直播主

直播主 恐嚇 情資

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