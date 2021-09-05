快訊

氣象局發布高雄市大雷雨即時訊息 持續至晚上7時15分

北市1境外解隔後才通知染Delta 黃珊珊：有3天接觸家人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬安44號演習15日登場 彰警宣導短片讓人噴飯

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

萬安44號演習將於9月15日舉行，彰化縣警察局最近拍攝一支萬安演習宣導片在各警分局網站分享，漂亮女警遇上搞不清狀況的毒犯，最後飛踢一腳將二嫌逮捕，再配上一段歌手費玉清的老歌「雪花飄飄，北風瀟瀟」顯露「兩光」歹徒淒慘下場，讓人噴飯、拍案叫絕。

這支宣導影片由少年隊組長陳和順導演，女警是員林分局東山所警員許書柔、彰化分局大埔所警員陳怡君飾演，演「兩光」歹徒的是彰化分局二組教官林俊宏、交通分隊警員蕭宇均，兩人笑果十足。

陳和順因為喜歡攝影，8年前第一次為警察局拍宣導短片，由於效果極好，後來年年被抓公差拍宣導短片，從寫腳本、導演、拍攝、剪輯配樂一手包辦，去年寫車手被逮時，曾嫌許書柔抓嫌犯打得不夠真，讓許書柔豁出去，打到手烏青，今年又出動推車表現女警的飛腿。

笑容甜美的許書柔和教官林俊宏已數次參與宣導短片演出，表現自然逗趣，被大家笑說「演得那麼好，可以跨行當演員」，蕭宇均和陳怡君都第一次演出表現可圈可點，蕭宇均在影片中還哼一聲不削的說「女警」，結果被女警慢動作摔飛也很搶鏡。

陳和順說，宣導短片要拍得有趣大家才看得下去，他覺得只宣導萬安演習太乾，所以把毒品宣導也加進影片元素，不過最重要的要提醒大家，9月15日周三13時30分至14時將實施萬安44號演習，因防疫考量避免群聚，本次比照去年只發放警報，演習不實施疏散避難及人車管制。

萬安44號演習將於9月15日舉行，彰化縣警察局最近拍攝一支萬安演習宣導片在各警分局網站分享，厲害女警遇到兩光歹徒讓人噴飯、拍案叫絕。圖／翻攝自員林警分局臉書
萬安44號演習將於9月15日舉行，彰化縣警察局最近拍攝一支萬安演習宣導片在各警分局網站分享，厲害女警遇到兩光歹徒讓人噴飯、拍案叫絕。圖／翻攝自員林警分局臉書
萬安44號演習將於9月15日舉行，彰化縣警察局最近拍攝一支萬安演習宣導片在各警分局網站分享，厲害女警遇到兩光歹徒讓人噴飯、拍案叫絕。圖／翻攝自員林警分局臉書
萬安44號演習將於9月15日舉行，彰化縣警察局最近拍攝一支萬安演習宣導片在各警分局網站分享，厲害女警遇到兩光歹徒讓人噴飯、拍案叫絕。圖／翻攝自員林警分局臉書
萬安44號演習將於9月15日舉行，彰化縣警察局最近拍攝一支萬安演習宣導片在各警分局網站分享，厲害女警遇到兩光歹徒讓人噴飯、拍案叫絕。圖／翻攝自員林警分局臉書
萬安44號演習將於9月15日舉行，彰化縣警察局最近拍攝一支萬安演習宣導片在各警分局網站分享，厲害女警遇到兩光歹徒讓人噴飯、拍案叫絕。圖／翻攝自員林警分局臉書

萬安演習 警察

延伸閱讀

為東奧做超過10次PCR檢測 陳怡君拚體育轉播領頭羊

抓盜大隊總動員 陳怡君嗆：安博盒子最不尊重版權

被看壞的劇本天時地利人和 東奧收視拚出逆轉勝

男警偷拍女警洗澡掏60萬元想了事 法官判刑10月：他沒誠意

相關新聞

彰警停車場脫口罩抽菸被記過 分局長：應選適當場所

彰化縣鹿港警分局秀水分駐所巫姓警員，本月3日凌晨解送一名失聯移工後，到彰化市中山路麥當勞買消夜時，走下警車脫口罩抽菸，被...

車友相約北宜公路兜風 疑車速過快連環撞

今上午11點許，北宜公路往新店方向發生連環車禍。一名21歲周姓機車駕駛疑似車速過快，撞上對向車道的汽車，導致後方兩台機車...

萬安44號演習15日登場 彰警宣導短片讓人噴飯

萬安44號演習將於9月15日舉行，彰化縣警察局最近拍攝一支萬安演習宣導片在各警分局網站分享，漂亮女警遇上搞不清狀況的毒犯...

廢棄工廠拆電梯 工人被掉落鐵條爆頭慘死

新北市三重區今天下午發生工安意外，1名越南籍移工在廢棄工廠拆除運貨電梯時，被掉落的鐵條砸中頭部，當場頭破血流昏迷。救護車...

影／曬衣反鎖7樓欲爬窗脫困又遇虎頭蜂 老婦縮外牆發抖

宜蘭市80歲婦人今天在大樓住家7樓的陽台曬衣時，不慎被自己反鎖進不去，她從陽台的側窗爬出去，想要從另一扇窗爬進屋內，不料...

疑直播主股東拆夥釀糾紛 桌上插刀影片今又po上網

臉書直播頻道疑發生股東糾紛，直播主幕後的二名股東因拆夥問題爭執不下，陳姓股男去年衝進何男的直播現場鬧場，還將刀插在桌上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。