萬安44號演習15日登場 彰警宣導短片讓人噴飯

萬安44號演習將於9月15日舉行，彰化縣警察局最近拍攝一支萬安演習宣導片在各警分局網站分享，漂亮女警遇上搞不清狀況的毒犯，最後飛踢一腳將二嫌逮捕，再配上一段歌手費玉清的老歌「雪花飄飄，北風瀟瀟」顯露「兩光」歹徒淒慘下場，讓人噴飯、拍案叫絕。

這支宣導影片由少年隊組長陳和順導演，女警是員林分局東山所警員許書柔、彰化分局大埔所警員陳怡君飾演，演「兩光」歹徒的是彰化分局二組教官林俊宏、交通分隊警員蕭宇均，兩人笑果十足。

陳和順因為喜歡攝影，8年前第一次為警察局拍宣導短片，由於效果極好，後來年年被抓公差拍宣導短片，從寫腳本、導演、拍攝、剪輯配樂一手包辦，去年寫車手被逮時，曾嫌許書柔抓嫌犯打得不夠真，讓許書柔豁出去，打到手烏青，今年又出動推車表現女警的飛腿。

笑容甜美的許書柔和教官林俊宏已數次參與宣導短片演出，表現自然逗趣，被大家笑說「演得那麼好，可以跨行當演員」，蕭宇均和陳怡君都第一次演出表現可圈可點，蕭宇均在影片中還哼一聲不削的說「女警」，結果被女警慢動作摔飛也很搶鏡。

陳和順說，宣導短片要拍得有趣大家才看得下去，他覺得只宣導萬安演習太乾，所以把毒品宣導也加進影片元素，不過最重要的要提醒大家，9月15日周三13時30分至14時將實施萬安44號演習，因防疫考量避免群聚，本次比照去年只發放警報，演習不實施疏散避難及人車管制。