彰警停車場脫口罩抽菸被記過 分局長：應選適當場所

彰化縣鹿港警分局秀水分駐所巫姓警員，本月3日凌晨解送一名失聯移工後，到彰化市中山路麥當勞買消夜時，走下警車脫口罩抽菸，被附近民眾拍到檢舉。鹿港警分局表示，巫姓警員脫口罩行為除了依傳染病防治法函請彰化縣衛生局裁罰外，著制服抽菸影響警察形象，從重記過1次處分。

防疫期間，室內不能抽菸，到戶外脫口罩抽菸，都違反防疫規定，巫姓警員除被函送裁罰外，還被記過，這對有菸癮的員警要怎麼辦？鹿港警分局長潘仕能說，有菸癮的員警，就只能到「適當」場所抽菸，而所謂「適當」場所應由衛生局解釋。彰化縣衛生局長葉彥伯說，依衛生局立場，只能勸說戒菸，要不然就回到住處抽菸。

目前仍是防疫二級警戒，巫姓警員在戶外脫口罩抽菸，已違反外出全程配戴口罩的規定，「傳染病防治法」可處3千元至1萬5千元罰款。

依民眾檢舉的影片，一輛鹿港警分局的警車，本月3日零時許，停在彰化市中山路一段的麥當勞停車場後，一名坐副駕駛座穿制服的男警下車，脫下口罩，邊抽菸邊滑手機，抽完後，走了幾步，將菸蒂丟下地，用腳踩熄，不過，又再折返將菸蒂拾起，返回警車，再由同事載著離去。

鹿港警分局表示，經查證，3日凌晨，巫姓警員與同事駕駛警車解送1名失聯移工至位於彰化市中山路三段的移民署彰化專勤隊後，於返所途中，行經彰化市中山路一段的麥當勞彰化中山二店購餐時，遭民眾投訴著制服且未戴口罩吸菸，已違反防疫規定。

鹿港警分局表示，已對巫姓警員開立違反傳染病防治法案件舉發單，並移請彰化縣衛生局依法裁罰，至於著制服抽菸行為，已違反勤務紀律，嚴重影響警察形象，已予加重記過一次行政處分，分局會深切檢討改進，並製成案例教育。

巫姓警員穿制服口罩抽菸的行為，有網友認為是知法犯法，做了不良示範，確有必要做懲處，也有民眾指出，他將菸蒂棄置後，認為不妥，折返將菸蒂拾起，否則就多了一條違反廢棄物清理法，可處1200到6000元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康