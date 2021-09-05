車友相約北宜公路兜風 疑車速過快連環撞

今上午11點許，北宜公路往新店方向發生連環車禍。一名21歲周姓機車駕駛疑似車速過快，撞上對向車道的汽車，導致後方兩台機車閃避不及，也接連撞上汽車。汽車駕駛沒有受傷，而3名騎士全身均受有擦挫傷，但意識清醒，分別送往新店耕莘醫院與慈濟醫院救治。

據了解，周姓騎士與20歲的謝姓騎士、18歲的陳姓騎士相約兜風，今上午3人沿北宜公路往新店方向行駛。不過，在行經北宜路15.7公里處時，周男疑似車速過快，過彎時跨越分向限制線至對向車道，撞上對向的汽車。後方的謝姓騎士與陳姓騎士來不及反應，也相繼撞上該汽車。

周姓騎士四肢擦挫傷，意識清醒，無生命危險送往新店耕莘醫院診治。謝姓騎士四肢、背部擦挫傷及雙腿腳底骨裂，已送慈濟醫院診治。陳姓騎士雙手擦傷，送慈濟醫院診治。汽車的高姓駕駛未受傷。