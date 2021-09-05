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車友相約北宜公路兜風 疑車速過快連環撞
今上午11點許，北宜公路往新店方向發生連環車禍。一名21歲周姓機車駕駛疑似車速過快，撞上對向車道的汽車，導致後方兩台機車閃避不及，也接連撞上汽車。汽車駕駛沒有受傷，而3名騎士全身均受有擦挫傷，但意識清醒，分別送往新店耕莘醫院與慈濟醫院救治。
據了解，周姓騎士與20歲的謝姓騎士、18歲的陳姓騎士相約兜風，今上午3人沿北宜公路往新店方向行駛。不過，在行經北宜路15.7公里處時，周男疑似車速過快，過彎時跨越分向限制線至對向車道，撞上對向的汽車。後方的謝姓騎士與陳姓騎士來不及反應，也相繼撞上該汽車。
周姓騎士四肢擦挫傷，意識清醒，無生命危險送往新店耕莘醫院診治。謝姓騎士四肢、背部擦挫傷及雙腿腳底骨裂，已送慈濟醫院診治。陳姓騎士雙手擦傷，送慈濟醫院診治。汽車的高姓駕駛未受傷。
警方獲報後，調派警力到現場實施單向調撥管制及疏導上下山車流。經過酒測，4名駕駛都沒有酒精反應，不過，陳姓騎士沒有駕照，按規定開單舉發並扣車，詳細肇事原因則有待釐清。
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