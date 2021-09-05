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婦曬衣被反鎖爬窗遭蜂螫 受困外牆平台消防救援

中央社 / 宜蘭5日電

宜蘭市80歲王姓婦人今天至窗外曬衣時將自己反鎖在屋外，欲從另側窗戶攀爬回屋內，不慎碰觸到虎頭蜂窩遭蜂螫受困在6、7樓外牆平台，消防局到場將王婦救出送醫，幸意識清楚。

宜蘭縣消防局中午12時3分獲報，婦人受困在宜蘭市民權新路6、7樓間外牆，立即派遣宜蘭分隊前往救援，消防員到場時，發現80歲王姓婦人坐在外牆平台。

王婦向消防人員表示，她在7樓窗外曬衣時不慎將自己反鎖屋外，欲從另側窗戶攀爬進入屋內，過程中碰觸到冷氣機旁虎頭蜂窩遭蜂螫而受困6、7樓間外牆。

消防員破壞大門進入屋內後，隨即架設繩索吊掛將王婦救出，所幸王婦意識清楚，但全身多處遭蜂螫咬，送往國立陽明交通大學附設醫院治療，蜂窩則請農業處委外單位移除。

宜蘭 消防員 冷氣

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