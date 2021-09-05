救護車上生急產 台南夫婦抱滿月男嬰感謝接生消防人員

「感謝你們接生，讓孩子順利生下來。 」台南市區莊姓孕婦半夜突然陣痛，緊急向關廟消防分隊求助，她在救護車上急產，消防人員呂雪菁、楊竣幫忙接生，順利送往醫院，母子平安。莊女和先生今天帶著滿月的男嬰到消防隊感謝貴人出手相助，場面相當溫馨感人。

呂雪菁說，她和楊竣都是第1次遇到急產接生，靠著平時的紮實訓練，在處置過程中也都很順利。

台南市消防局救災救護中心於7月29日凌晨2點45分，接獲關廟區民眾報案，有孕婦急產，馬上調派關廟分隊救護人員呂雪菁、楊竣趕往現場處理。

莊女懷孕39周，為第一胎，當時已經落紅，呂、楊到現場後，發現她陣痛頻率變高，立刻移動上車並前往醫院。

救護車行駛約5分鐘，檢查發現嬰兒的胎頭已露出，駕駛便迅速將車子停在路旁，呂及楊同時備妥生產處理包協助接生。

呂、楊持續評估產婦生命徵象，待胎兒產出後，立即施予口鼻抽吸、清理口中異物等，胎兒發出哭聲，經評估生命徵象相當穩定，接著以生產包內的無菌器材夾住臍帶，連同孕婦與胎兒做好保暖措施後，送往醫院做後續相關檢查。

今天上午莊女與黃姓先生帶著剛滿月的男嬰，禮品特地到關廟消防分隊，感謝救護人員的協助。消防分隊也回贈尿布等物品，祝福小朋友健康、長大，台南市消防之友會第五辦事處長薛文祥到場頒發救護獎勵金，並恭喜黃姓夫婦。