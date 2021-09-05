台彩獎金高網路詐騙增 刑事局籲勿信報明牌謊言

疫情改變民眾生活習慣，大量仰賴社群媒體，增加網路詐騙機率。近期樂透獎金高，令許多民眾趨之若鶩。刑事局呼籲，若遇陌生人張貼或私訊運彩分析、投注內幕，千萬不要相信。

刑事局今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，網路投資詐騙率也隨之增加。根據刑事局統計今年上半年詐欺案件發生數，共計有1萬1447件，較去年同期增加466件、增幅4.05%。其中，又以假投資增加1054件、增幅94.61%最多，且以50歲以下被害人為主。

新竹市35歲陳姓男子日前遭不明網友「柔柔」加入LINE「有錢賺 彩球交流」群組，自稱「太陽」的男子告知陳男只要匯款新台幣3000元即可加入「今彩539內幕4星」會員群組，可獲得今彩539所有內幕明牌。

陳男信以為真隨即匯款加入群組，不料群組內自稱「主管」的男子又稱首次合作新會員需繳交2萬元「保密費用」，且承諾在開獎前會全數退還，匯款後的陳男又被告知初次上線要匯5萬元進行「系統測試」，口袋空空的陳男又籌措經費匯錢，結果對方未依約還款也沒報明牌，他才驚覺被詐騙、報警。

另一名台中市從事服務業的43歲王姓女子則是日前在臉書看到有網友貼文說自己聽從今彩539內幕群組包牌全中，她立即加入貼文推薦ID好友，隨後自稱「今彩539內幕4星小劉」者告知她要繳納1萬元入會費才可以享有群組報牌福利。

王女匯款後又被告知「因先前出現過新會員洩漏內幕號碼牌」要再匯入2萬元「保密費」，並要求刪掉所有對話紀錄，她質疑對方是詐騙集團，隨即被退出群組，趕忙求助警方。

刑事局分析，針對「台彩內幕明牌」的假投資詐騙，通常有6項特徵。

首先為「臉書廣告、私訊」，歹徒透過臉書社團或個人網頁張貼今彩539內幕牌不實廣告，吸引民眾私加LINE詢問，或隨機與被害人加LINE聊天，提供不實投注內幕訊息。

其次，「營造組織分工縝密、一位難求之假象」，當引起民眾一定好奇心後，歹徒開始引導民眾加入更多群組，每個群組看似有不同目的分工，向民眾告知並非人人有機會進入群組，增添民眾信心及優越感。

以及，「巧立各種名目要錢」，吊盡民眾胃口後，歹徒開始以新手會員須繳交「入會費」才能看牌、避免新成員洩漏明牌須繳交「保密費」、及教導新手「匯款測試」等，誆騙民眾不斷匯出金錢。

另，「報牌失準另行轉介」，歹徒一旦報牌失準導致民眾賠錢，為安撫民眾情緒，會邀請他再加入其他報牌群組；「要求刪除對話紀錄」，再次以為免不當洩漏明牌，要求民眾刪除所有對話紀錄，等到民眾起疑想報案，遍尋不著證據。

最後，「退出群組」，待民眾驚覺遭詐或歹徒覺得無利可圖，就會關掉所有群組和臉書貼文，直接人間蒸發。