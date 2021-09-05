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往合歡山必經「測速桿」日拍30件 成吸金潛力股

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣台14線是埔里通往霧社、合歡山的必經道路，其中70K南豐段筆直易超速，今年架設測速照相桿自8月開拍，限速50公里，民眾奔相走告籲注意，無損其追焦威力，1個月就取締937件，平均每天就拍下30件，吸金力不容小覷。

南投縣警察局指出，台14線南豐段道路筆直，且為坡道形成該路線中的易超速區段，而常因超速、超車不當釀事故，為降低車禍發生，今年6月就在70.7K處架設固定測速照相桿取締，限速50公里，採雙向取締超速，並於8月正式開拍。

而在合歡山必經台14線「測速桿」在6月間完成設置後，警方就依法公告，並透過網路平台、媒體等宣導月餘，居民、喜歡上山遊憩或登山的民眾也奔相走告，呼籲大家該測速桿8月1日啟用執法後，行經70.7K處一定要記得減速慢行。

只不過，台14線是山路往返多彎道，沿途以雙向單線道為主，且多劃設雙黃線，非常難超車，唯獨以70K南豐段道路筆直，又是可超車的黃虛線，不少駕駛人仍習慣踩足油門飆速通過，也讓該處測速桿展現其追焦威力，1個月就開拍937件。

警方透露，該測速桿8月1日開工，按測速寬限值，該區段超過61公里才會被拍，但單就8月份31天就拍了937件，其中33件時速飆破90公里以上，車速很快，整體取締件數來看，平均1天就拍下達30件，可算是追焦吸金潛力股。

南投縣警局交通隊再次呼籲，台14線、台14甲線都是通往霧社、清境、合歡山等熱門景區的必經道路，假日車流量大，行車更要注意，除了小心駕駛，更要且記「勿超速」，才不會受罰傷荷包，也壞了遊興。

南投縣仁愛鄉台14線70.7K處設置固定測速照相桿，8月份取締937件，平均1天就拍下30件。本報資料照片
南投縣仁愛鄉台14線70.7K處設置固定測速照相桿，8月份取締937件，平均1天就拍下30件。本報資料照片

測速 合歡山 吸金

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