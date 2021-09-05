母問誰害死她？混血女模墜樓身亡 曾輕生、無家暴紀錄
台灣、捷克混血模特兒羅姓女子，昨天深夜遭警消發現陳屍在北市大同區一處社區1樓，疑似因不慎墜樓身亡。今上午檢察官相驗，認定為自殺身亡，大體已發還家屬，目前由羅女的張姓丈夫接手處理後事。
據悉，22歲羅女和同齡丈夫結婚1年多，住在大同民權西路一處社區，曾報案多達10次，留有自殺通報，但沒有家暴案件紀錄；9月2日夫妻在外吵架、談離婚，羅女透露輕生念頭，丈夫報案。
警方來回住處、頂樓沒有發現異狀，直到社區主委想起，住戶曾在群組表示「聽聞巨大聲響」認為有異狀，在社區裡頭查看，發現大樓與大樓間的1樓排煙管卡著人，急忙報案，警消到場後，救出受困的羅女，全身明顯屍僵死亡多時。
羅母進日連續在臉書發文指出，「女兒在哪裡？失蹤48小時，誰害你成這樣？」「我的女兒走到另一個世界，我再也沒有快樂，悲痛」等語。
稍早羅母也跨海向媒體指控，女兒的丈夫有著種種惡行，包含疑似動手家暴、疑似用裸照威脅女兒不准出國讀書等等。檢警指出，目前尚未接獲羅母的相關報案，且羅女、張男結婚後，有疾病、自殺報案紀錄，並無家暴通報等情事。
稍早，檢方已相驗，確認死者身分為羅姓女模，且為自殺身亡排除他殺，目前暫無解剖需求，家屬對於死因無表示意見，大體發還家屬處理後事。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言