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母問誰害死她？混血女模墜樓身亡 曾輕生、無家暴紀錄

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

22歲台灣、捷克混血模特兒羅姓女子，昨天遭發現陳屍社區1樓。圖／翻攝IG
22歲台灣、捷克混血模特兒羅姓女子，昨天遭發現陳屍社區1樓。圖／翻攝IG

台灣、捷克混血模特兒羅姓女子，昨天深夜遭警消發現陳屍在北市大同區一處社區1樓，疑似因不慎墜樓身亡。今上午檢察官相驗，認定為自殺身亡，大體已發還家屬，目前由羅女的張姓丈夫接手處理後事。

據悉，22歲羅女和同齡丈夫結婚1年多，住在大同民權西路一處社區，曾報案多達10次，留有自殺通報，但沒有家暴案件紀錄；9月2日夫妻在外吵架、談離婚，羅女透露輕生念頭，丈夫報案。

警方來回住處、頂樓沒有發現異狀，直到社區主委想起，住戶曾在群組表示「聽聞巨大聲響」認為有異狀，在社區裡頭查看，發現大樓與大樓間的1樓排煙管卡著人，急忙報案，警消到場後，救出受困的羅女，全身明顯屍僵死亡多時。

羅母進日連續在臉書發文指出，「女兒在哪裡？失蹤48小時，誰害你成這樣？」「我的女兒走到另一個世界，我再也沒有快樂，悲痛」等語。

稍早羅母也跨海向媒體指控，女兒的丈夫有著種種惡行，包含疑似動手家暴、疑似用裸照威脅女兒不准出國讀書等等。檢警指出，目前尚未接獲羅母的相關報案，且羅女、張男結婚後，有疾病、自殺報案紀錄，並無家暴通報等情事。

稍早，檢方已相驗，確認死者身分為羅姓女模，且為自殺身亡排除他殺，目前暫無解剖需求，家屬對於死因無表示意見，大體發還家屬處理後事。

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家暴 結婚

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