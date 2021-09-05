清晨開車連撞5汽機車 婦人疑撿東西辯精神恍惚
台中市張姓女子今天清晨6時許，開車行經南區時，突然轎車緩慢的偏移到路旁，撞到停放在路旁的3輛機車、2輛轎車也被波及，張女發現肇事後，趕緊下車報警，警方到場時，查無酒精濃度，張女辯稱「精神恍惚」，經附近民眾提供監視器，發現當時張女行車速度緩慢，僅約10公里，研判張女在車內有滑手機、撿拾物品，才未注意到轎車以偏離車道，全案將依規定函送交大事故組分析肇因。
經查，張姓女子（57歲）今天清晨6時許，駕駛轎車沿南區復興路二段往東行駛，停經案發地點時，轎車突然向右不斷偏移，直至撞上路旁停放的3輛機車、2輛轎車後才停止，附近民眾聽到聲響外出察看，才發現釀禍。
附近住戶說，聽到的撞擊聲不是一下子很大聲，而是像坦克車一樣，慢慢的連續聽到多次的撞擊聲，經調閱監視器後，發現當時張女開車的速度很緩慢。
台中市第三警分局交通分隊到場調查，張女無酒精濃度，辯稱「精神恍惚」，全案僅有車損，未造成人員受傷，全案將依法函送交大事故組分析肇事原因，以利被害車主事後向張女求償，張女在場時，也允諾負起賠償責任。
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