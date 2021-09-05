屏風山意外頻傳 登山客攀摔落邊坡獲救

屏風山被稱作「中橫四辣之首」，昨天傳出受傷意外，由5人組成的登山隊伍在登頂前，其中一名54歲李姓男子不慎摔落約3公尺深的邊坡，造成手臂變形骨折。救難人員集結救援，將李男護送下山送醫治療。花蓮縣消防局表示，過去半年屏風山發生3起死亡事故，呼籲民眾應做好準備再入山。

消防局今天指出，獲報求援訊息後，隨即由新秀分隊長温宗豪帶隊，率領2名消防隊員，並同步聯絡太管處巡山員及新城警分局合歡小隊警員，組成搜救小組，於登山口集結入山救援。

搜救小組在下午1時許接觸受傷登山客，評估患者身體傷勢，發現左手臂已變形腫脹，所幸意識清楚且生命徵象穩定，立即協助包紮及固定。當下搜救人員給予乾糧、水份補充並稍作休息後，隨即護送患者往登山口回撤。順利於當日下午4時許安全步出登山口，傷患再經由花蓮縣消防局救護車後送，並與南投縣消防局救護車接駁送醫治療。

消防局長林文瑞表示，太魯閣國家公園境內屏風山海拔3250公尺，名列台灣百岳「九嶂」之一，同與畢祿山、白姑大山、羊頭山有「中橫四辣」之稱。由於屏風山，是深「V」地形，沿途陡峭，短距離高度落差高達1300公尺，因此辣度排在四座之首。該山域路段難度高，長年意外層出不窮發生，短短半年間就發生3起死亡意外事故。