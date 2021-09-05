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高雄5人群聚打麻將 逃到頂樓仍被發現
新冠肺炎疫情二級警戒，高雄仍有陳姓男子、黃姓女子等3女2男違法群聚打麻將，雖然警方到場查緝時眾人還做鳥獸散要躲藏，難逃警方鷹眼。陳男等人辯稱，只是休閒玩幾把衛生麻將，並沒聚賭，仍因群聚被警方依法製單舉發。
警方表示，前鎮警分局一心路派出所前天下午2點多時，接獲報案在三多三路上某店家2樓，有民眾群聚且聚眾賭博，警方立即到場查緝。
當警方趕抵，發現店內2樓僅有陳男（61歲）在場，麻將桌上還放有已排列好但未打完的麻將牌，警方察覺有異下，立即四處搜索，終於在店家頂樓發現躲藏的黃女（53歲）等1男3女。
經警方追問，黃女等人才坦承群聚2樓打麻將，但他們強調是打衛生麻將，並沒有聚賭，見到警方上門後，才逃往頂樓躲藏。
陳男、黃女等2男3女群聚打麻將的行為雖都有佩戴口罩，但未配合高雄市府防疫「加嚴措施」停止室內非必要聚會規定，警方依違反傳染病防治法規定製單舉發，移請衛生局裁罰。當陳男等人得知將遭罰鍰後，紛紛表示「下次不敢再群聚打麻將了」。
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