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高雄杉林獨居男疑失足摔倒 撞傷後腦大量失血身亡
高雄杉林區一名62歲張姓男子，今天上午疑似在家中摔倒，後腦著地還撞破屋內落地窗，在家中陷入昏迷。直到張男哥哥返家，才發現他倒臥在廚房，嚇得趕緊通報警消協助，可惜仍晚了一步；警方初步研判為意外死亡，未發現外力入侵，詳細情形仍待警方釐清。
據了解，張男獨居在杉林區司馬路一棟三樓透天厝，今天上午10時許，疑似在一樓廚房摔倒，導致後腦杓著地，頭部大量流血，直到接近中午，才被張男的哥哥發現。
警消獲報到場，張男已無呼吸心跳死亡，目前旗山警分局已派員拉起封鎖線，並在現場採證釐清案情，據現場跡證，目前初步研判為意外死亡，未發現外力入侵。
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