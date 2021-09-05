高雄男黃湯下肚自撞路邊車 酒測值高達0.87

自稱從事外送員的吳姓男子酒後駕車，自撞路邊轎車後，人車噴出倒臥在地上。警消趕抵現場時，吳男躺在地上還意識清醒，沒有哀嚎，送醫後發現他左肩骨折、全身多處擦挫傷，測得酒精值每公升0.87毫克，被警方依公共危險罪嫌偵辦。

警方表示，三民一警分局今天凌晨4點多時，吳男騎機車行經三民區漢口街、漢中街口，自撞撞上停放在對向車道的轎車，吳人飛出躺在地上。

警消獲報趕抵現場，吳男還意識清楚與警消對談，沒有倒臥在地上哀號，原以為他僅有全身多處擦挫傷，送醫後發現他左肩還有骨折跡象。警方酒測時，測得他酒測值達0.87。

吳男辯稱，從事外送員的他，在下班後獨自坐在公園喝了2瓶啤酒，大約只喝了2瓶。警方依公共危險案偵辦，另由交通分隊測繪現場釐清事故原因及肇責。

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