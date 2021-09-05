桃園慣竊偷螃蟹被逮 竟說「還你們就好啦」店家氣炸

桃園市一名男子當街偷衣服穿，又從餐廳竊走螃蟹、米酒、手機，被警方、店家循線查獲，卻毫無歉意，不僅說「東西拿回去就好啦」，更扯自己無業是「總統不讓他做事」，店家聞言氣炸，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

昨天上午7時許，桃園警分局大樹派出所接獲民眾報案，有男子徒步竊取民眾晾曬的衣服，穿上後逃逸，11時許又接獲餐廳報案，稱冰箱內螃蟹、米酒及手機等物品整袋被偷；經員警調閱監視器，鎖定涉有重嫌的周姓男子（38歲），立即加強查緝。

員警與餐廳人員在周邊搜尋，隨後便在一處土地公廟前找到周男，雙方都還沒開口，周男就先說「東西拿去就好啦」；員警追問，他更直接大喊「東西我偷的」，態度十分囂張，毫無歉意。

店家在神桌上找到失竊的螃蟹、米酒與手機後，原以為告一段落，殊不知周男又開口扯「總統不讓我做事」、「我要工作不讓我做」，讓店家氣炸反問「那你拿我的東西做什麼？」