詐騙集團誆中香港彩票 警方台語痛斥揭騙局

新竹縣一名陳姓婦人日前接獲網友李某告知在香港投資彩票中獎，但需要先匯款港幣6萬、約台幣21萬元，才能領取中獎的彩金台幣400萬，陳婦便在家人陪同下，堅持要到郵局匯款，行員察覺有異立即報警，警方到場後致電詐騙集團，並用台語痛斥「少年郎勿要整天騙阿婆」，陳婦驚覺「香港人怎麼聽得懂台語」，才終於相信自己遭到詐騙，打消匯款念頭。

警方表示，橫山警分局芎林分駐所的2名警員李承祐、吳旻珊，3日巡邏時，接獲郵局告知有民眾疑似遭詐騙要匯款，警方到場時，發現陳姓婦人在女兒陪伴下，堅持要將21萬匯往李姓網友提供的戶頭。

經警方了解，陳婦疑似透過Line認識李姓網友，李告知陳婦在香港投資彩票中獎，但要先匯款21萬才能領取400萬獎金，且詐騙集團還用粵語告知，使陳婦深信自己中獎。

不過陳婦的女兒、郵局行員均懷疑這是詐騙手法，女兒不斷勸說，行員也報警，警方到場後婉言相勸，陳婦雖同意取消匯款，但警方為了避免陳婦再次上當，轉往其他地區匯款，便以陳婦的電話回撥詐騙集團提供的電話，用台語痛斥對方「少年郎勿要整天騙阿婆」，對方則立即掛掉電話，陳婦也驚覺「不是香港人嗎？怎麼聽得懂台語？」才徹底相信是詐騙集團所為。