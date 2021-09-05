疫情趨緩報復性出遊？ 彰化139線攔查44件機車違規

疫情趨緩，出遊民眾增加，尤其是景觀優美的八卦山彰化縣道139線，假日更吸引許多大型重機騎士成群前往享受追風樂趣，為避免再發生競駛、競速等危險駕駛行為造成交通事故，彰化警察分局昨天（4日）下午配合彰化監理站前往聯合稽查，舉發車體改裝35件、無照(越級)駕駛9件，並仍將展開不定期稽查。

139線大彰路位在八卦山稜線，沿途景觀優美，是知名自行車路線外，也吸引重機族及超跑馳騁，尤其從台74線路口至瑩光橋約4公里路段，因彎度大，常因機車騎士過彎壓車釀成車禍事故，去年即造成3人死亡。 路權單位彰化縣政府為降低車禍發生，公告此一路段速限由50公里調降為40公里，沿途並設有兩支固定桿測速器，並有警網稽查取締。

依彰化縣警察局統計，大彰路從台74線路口至瑩光橋路段，從去年10月21日調降速限後，到今年7月31日為止，才9個月多月就開出9833件超速罰單，比未降速前同期暴增5983件。雖然許多人在網路痛罵政府「搶錢」，但交通隊統計，此一路段減速後，到今年8月12日為止，交通事故計發生69件、造成1人死亡、57人受傷，與去年未實施減速前同期發生81件、造成69人受傷相比，發生減少12件，死傷減少11人。

彰化警分局分析139線交通事故發生原因，以超速行駛及跨越雙黃線違規駛入來車道為大宗。另機車改裝車輛相關設備，排氣管製造高分貝噪音亦對周遭民眾生活環境安寧造成干擾，衍生民怨。

由於五月疫情升溫進人第三級警戒，規定戶外聚會不得超過10人，彰化警分局6月5日就在縣道139線，查獲11名重機族車聚聊天，均當場開立稽查單，依傳染病防制法移請衛生局裁處，機車族成群競駛就減少許多，但隨著調降為二級警戒後，最近假日又死灰復燃。化警分局與監理站再度祭出聯合稽查，重大違規車輛並當場拖吊離場，展現警方取締的決心。

昨天下午的聯合稽查，是由彰化分局長婁自強親自帶班，會同彰化監理站展開聯合稽查，現場並配備一輛拖吊車，重大違規車輛當場拖吊離場，此次稽查共舉發車體改裝35件、無照(越級)駕駛9件。