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值勤簽到簿被總統「簽死」 基層警卻寫上這個時間

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

蔡英文總統昨天前往高雄桃源區視察，並慰問六龜分局桃源分駐所、消防局桃源分隊，卻因值班簽到簿已被蔡英文簽上時間12時10分，後續員警則寫上12時整點；事後簽到簿照片流出，引起網友熱議，戲稱「被總統簽死」。

月前盧碧颱風對高雄山區造成嚴重損害，除桃源區明霸克露橋遭沖毀，也有多處山路土石坍方、崩塌；為體恤警消風災期間堅守崗位，蔡英文總統昨天前往桃源分駐所、消防局桃源分隊，慰勞前線的警消人員。

豈料，前往桃源分駐所時，蔡英文總統用紅筆在值班簽到簿上，用紅筆簽上日期、以及出入時間為12時10分，並在事由寫上「慰勤」，事後簽到簿照片流出，在網路上引起熱議。

由於員警執行勤務，必須整點簽到，卻遇上總統慰勤，第一格簽到欄上已被填上12時10分，被網友戲稱遭「簽死」，後續值勤員警，則寫上12時整點，被誤會是交接不確實。

據了解，無論值勤員警、長官督導或總統慰問，皆須在值班簽到簿上記錄，若脫班15分鐘將劣績檢討，30分鐘記申誡，2個小時則記曠職，而該名簽到員警於昨天上午8時就開始值班，直到下午2時，並無遲到或交接不實。

高雄六龜分局桃源分駐所簽到簿，第一格簽到欄由蔡英文總統填上12時10分，後續值勤員警，則寫上12時整點，被誤會是交接不確實。記者陳弘逸／翻攝
高雄六龜分局桃源分駐所簽到簿，第一格簽到欄由蔡英文總統填上12時10分，後續值勤員警，則寫上12時整點，被誤會是交接不確實。記者陳弘逸／翻攝

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