電動機車充電近12小時 鋰電池過充爆裂起火

新竹市一處透天住宅車庫裡的電動機車日前忽然起火燃燒，所幸屋內的駐警器及時動作，讓住戶及早發現，通報119後成功下樓逃生，並自行撲滅火勢，僅吸入些許濃煙造成些微不適；消防人員初步調查，發現起火的電動機車因充電時間將近12小時，導致鋰電池過充爆裂，提醒民眾若電動車電池管理系統故障，或使用非經檢驗合格鋰電池，都可能因過充造成鋰電池爆裂，引發火災。

消防局指出，2014年7月1日起經濟部標準檢驗局已將電動機車二次鋰電池（鋰電池組）列為實施檢驗項目，民眾應選購信譽良好的廠牌，及經檢驗合格的電動機車，更換電池時亦應循合格經銷商通路購買，切勿自行串接、改裝，確保使用安全。

另外，電動機車應避免整晚充電，防止過充情形產生。未經檢驗合格的產品及電池管理系統故障時，就容易發生過充造成鋰電池爆裂引發火災。鋰電池應避免撞擊、摔落或擠壓，一旦充電或騎乘使用時發現有異味、異常（外殼膨脹）或故障時就需立即停止使用，並請廠商檢修更換。