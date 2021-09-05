北市上半年行人車禍336件 主因穿越道路未注意左右來車

根據交通部道路交通安全督導委員會統計，台北市今年1至6月兒童(0至12歲)及高齡者(65歲以上)行人車禍事故發生336件，死傷人數達334人。

分析行人主要肇事原因為「穿越道路未注意左右來車」、「未依規定行走穿越道」，而車輛撞擊行人主要肇事原因，則是未禮讓行人、左(右)轉彎未依規定及未注意車前狀況。

由於這個月各級學校開學，台北市各警分局除安排護童勤務外，也加強宣導行人與車輛的道路安全，文山一警分局除在轄內各國小進行交安疏導與宣傳，也針對轄內重要路口及行人易違規穿越馬路等路段，不定時規劃取締勤務，以降低行人肇事率。