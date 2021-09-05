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北市上半年行人車禍336件 主因穿越道路未注意左右來車

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

根據交通部道路交通安全督導委員會統計，台北市今年1至6月兒童(0至12歲)及高齡者(65歲以上)行人車禍事故發生336件，死傷人數達334人。

分析行人主要肇事原因為「穿越道路未注意左右來車」、「未依規定行走穿越道」，而車輛撞擊行人主要肇事原因，則是未禮讓行人、左(右)轉彎未依規定及未注意車前狀況。

由於這個月各級學校開學，台北市各警分局除安排護童勤務外，也加強宣導行人與車輛的道路安全，文山一警分局除在轄內各國小進行交安疏導與宣傳，也針對轄內重要路口及行人易違規穿越馬路等路段，不定時規劃取締勤務，以降低行人肇事率。

文山一分局呼籲，駕駛人及行人行經路口或穿越馬路，應特別注意長者及幼童通行，謹守「路口慢看停」原則，「慢」：接近路口，減慢速度、「看」：擺頭左右察看，有無人車、「停」：讓斑馬線上的行人先行。

台北市文山一警分局，這個月將持續在轄內各國小，對家長與小朋友宣導行的安全。記者廖炳棋/翻攝
台北市文山一警分局，這個月將持續在轄內各國小，對家長與小朋友宣導行的安全。記者廖炳棋/翻攝

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