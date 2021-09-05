謊稱投資股票獲利豐厚 詐騙車手欲提領千萬元被逮

饒姓詐騙車手經警方逮捕法辦。圖／讀者提供

疫情期間，電信詐騙層出不窮，台南市上個月迄今，有詐騙集團涉嫌向6名被害人謊稱投資股票可獲得高報酬，詐騙金額逾1千多萬元。饒姓詐騙男車手到東區某銀行臨櫃要提領1千萬元，經台南市警一分局偵查隊當場逮捕。警方今天呼籲民眾小心查證，千萬不要受騙。

警方調查，此詐騙集團透過網路Line散發 投資股票假訊息，自稱是投資專員，可代為操作投資股票，並保證可獲得豐沃投資報酬，在對方慫恿下，被害人分別於8月26日及31日分別至東區銀行臨櫃匯款150萬、500萬元至對方提供帳戶。

「有男子要臨櫃提領1千萬元，請員警來了解。」台南市東區崇明路一家銀行行員打31日中午12點多電話給東門派出所，有人要提領大筆現款，經東門所派員到場瞭解，發現饒姓詐欺男車手(58歲)向警方表示要提領某公司帳戶內資金，警詢後依詐欺罪嫌法辦。

員警當場查證該帳戶內有被害人劉姓男被害人(82歲) 遭詐騙集團以購買股票名義匯入650萬元詐騙，並向台南市警六分局大林所報案，並由該所向銀行警示圈存遭詐騙金額。

台南市警一分局調閱帳戶資料發現，此帳戶資金多達1千萬元，有6名被害人匯入，馬上以現行犯逮捕帶回饒詢問。

饒表示，他提領公司內資金，供詞避重就輕，對帳戶內多筆資金來源無法交待清楚，警詢後依詐欺罪嫌報請台南地檢署偵辦。