三菱男酒駕撞台74分隔島 半輛車凹陷人送醫不治

台南市林姓男子在今晨1時許，駕駛三菱轎車行經台中市南屯區台74線東向4公里處時，疑因酒駕不勝酒力，自撞匝道分隔島，林車頭凹陷，人被卡在駕駛座與分隔島中，警、消獲報到場，利用破壞器材協助林脫困，但林已無生命跡象，經抽血酒測，酒精值達每公升1.246毫克，林送醫後不治，警方已聯絡林在台南家屬，釐清案發經過。

據查，林姓男子（31歲）在今天凌晨1時許，駕駛三菱轎車沿台74線中彰快速道路由南往北方向行駛，行經烏日高鐵匝道出口處、東向4公里處，林因不明原因，自撞分隔島，台中市第四警分局南屯所、交通分隊獲報到場處理，並由消防隊以破壞器材，協助林脫困。

當時林的車頭凹陷變形，半輛車都擠壓在分隔島前，可見當時巨大的衝擊力道，林被救出時，頭顱、胸腔都有嚴重傷勢，經送往中山醫學大學附設醫院急救後，仍在今天凌晨3時許宣告不治，經抽血檢測值為249.2mg/dL，換算呼氣值為1.246mg/l，明顯超過公共危險的法定標準。

台中市第四警分局交通分隊調查，當時天候晴朗、無雨、尚未發現眩光情事，地面未有煞車痕，道路狀況乾燥，未有濕滑情形，初判是酒駕釀禍，目前已聯絡林的家人，協助後續檢警相驗，釐清案發經過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康