快訊

獨／最早與長榮機師接觸空服員 明檢疫14天滿採陰即出關

加強防疫延後10天開學！ 虎尾科大宣布等過完中秋節9/23開學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆復育公園山羌死狀悽慘只剩下頭 疑遭流浪狗攻擊

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市天外天復育公園出現疑被流浪狗咬死，啃食到只剩下頭的山羌屍體。基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱說，因為人跟野生動物棲地分不開，才會發生流浪狗咬死野生動物事件。解決辦法要從源頭做起，教育飼主養狗貓都要絕育，並植入晶片，不可以隨便棄養亂丟。

基隆山羌族群數量成長，8月下旬有山羌闖入暖暖區碇內抽水站附道路，深澳坑地區也有民眾在竹林內抓到山羌，動保所分別接獲通報接手後安排野放。天外天復育公園日前出現僅剩一顆頭的山羌屍體，研判是遭流浪狗咬死。

陳瑞濱說，流浪狗的出現多跟人有關，流浪狗的問題其實是人的問題。基隆有95%的山坡地，大部分應該都是野生動物的棲地，但基隆住了很多人，連山坡地都開發了，所以才會發生流浪狗咬死野生動物的事。

陳瑞濱表示，台東地區有設立野生動物專屬山林的公園，園區內禁止餵食流浪狗，也不准遊客帶犬隻進去，類似這種做法，才能防範野生動物免受犬隻攻擊。

基隆不少山坡地開發成人類住宅和活動區域，陳瑞濱認為，想要避免犬隻攻擊野生動物並不容易，目前只能注意被狗攻擊的野生動物，是否面臨瀕臨絕種危機，如果有就要想辦法保護。山羌目前已從保育類動物除名，代表族群已經擴大到不會滅絕數量。

陳瑞濱說，動物保護工作不會偏袒那種動物，所有動物都保護。一個地方會出現流浪狗問題，應該是有人餵養，天外天復育公園一帶有應人在餵養流浪狗。

陳瑞濱說，避免再發生類似狀況的方法是犬隻絕育，盡量降低流浪狗數量，源頭就是飼主教育，要跟民眾講，你養的狗貓都要植入晶片，不可以隨便亂丟，還要絕育，要養牠一輩子，不可以隨便棄養。

基隆市天外天復育公園出現疑被流浪狗咬死，啃食到只剩下頭的山羌屍體。圖／讀者提供
基隆市天外天復育公園出現疑被流浪狗咬死，啃食到只剩下頭的山羌屍體。圖／讀者提供

延伸閱讀

饋線跳脫基隆、萬里2千多戶大停電 龜吼漁港摸黑吃海鮮

測量基隆河川深度 包商失足落水送醫後宣告不治

基隆中和路高速公路橋下破管漏水 多個破水點緊急搶修

海豹遮嘴笑、猴子「卡蛋」 入圍搞笑野生動物攝影獎

相關新聞

台語歌手險遭瓦礫砸中控肇逃 中警：駕駛案發後有報案

台語歌手蔡義德3日到台中榮總時，在停車場準備離開時，一輛貨車在車道撞到天花板，導致瓦礫砸落，過程中部分瓦礫砸到他的引擎蓋...

基隆復育公園山羌死狀悽慘只剩下頭 疑遭流浪狗攻擊

基隆市天外天復育公園出現疑被流浪狗咬死，啃食到只剩下頭的山羌屍體。基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱說，因為人跟野生動物棲地分...

曾開過罰單就記住 休假警吃早餐一眼認出通緝犯

高雄楠梓一名28歲許姓男子，日前因交通違規遭開告發單，讓開單員警留下印象，近期又因犯下竊盜罪，遭發布通緝；恰巧，曾開許男...

花蓮8旬老翁掉落圳溝 倒臥不幸溺斃

花蓮光復鄉一名80歲吳姓老翁昨晚騎機車出門沒有返家，今天家屬在光復國小後方高約1.5公尺、水深80公分，且水流湍急的圳溝...

台捷22歲女模11樓摔下 住戶曾聞巨大聲響2天後尋獲遺體

22歲台灣、捷克混血模特兒羅姓女子，因失蹤多時，且透露輕生念頭，丈夫緊急報案找人。北市警方獲報後，昨天9月4日晚上，在羅...

台中少婦警所捐物資 機會教育2歲女兒不要怕警察

台中市第四警分局春社所警員蔡明哲上月底值勤時，年約30多歲的陳姓少婦走進派出所，並捐贈一袋包含面罩、口罩帶等防疫物資；警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。