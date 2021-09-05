基隆復育公園山羌死狀悽慘只剩下頭 疑遭流浪狗攻擊

基隆市天外天復育公園出現疑被流浪狗咬死，啃食到只剩下頭的山羌屍體。基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱說，因為人跟野生動物棲地分不開，才會發生流浪狗咬死野生動物事件。解決辦法要從源頭做起，教育飼主養狗貓都要絕育，並植入晶片，不可以隨便棄養亂丟。

基隆山羌族群數量成長，8月下旬有山羌闖入暖暖區碇內抽水站附道路，深澳坑地區也有民眾在竹林內抓到山羌，動保所分別接獲通報接手後安排野放。天外天復育公園日前出現僅剩一顆頭的山羌屍體，研判是遭流浪狗咬死。

陳瑞濱說，流浪狗的出現多跟人有關，流浪狗的問題其實是人的問題。基隆有95%的山坡地，大部分應該都是野生動物的棲地，但基隆住了很多人，連山坡地都開發了，所以才會發生流浪狗咬死野生動物的事。

陳瑞濱表示，台東地區有設立野生動物專屬山林的公園，園區內禁止餵食流浪狗，也不准遊客帶犬隻進去，類似這種做法，才能防範野生動物免受犬隻攻擊。

基隆不少山坡地開發成人類住宅和活動區域，陳瑞濱認為，想要避免犬隻攻擊野生動物並不容易，目前只能注意被狗攻擊的野生動物，是否面臨瀕臨絕種危機，如果有就要想辦法保護。山羌目前已從保育類動物除名，代表族群已經擴大到不會滅絕數量。

陳瑞濱說，動物保護工作不會偏袒那種動物，所有動物都保護。一個地方會出現流浪狗問題，應該是有人餵養，天外天復育公園一帶有應人在餵養流浪狗。