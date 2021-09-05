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台語歌手險遭瓦礫砸中控肇逃 中警：駕駛案發後有報案

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台語歌手蔡義德3日到台中榮總時，在停車場準備離開時，一輛貨車在車道撞到天花板，導致瓦礫砸落，過程中部分瓦礫砸到他的引擎蓋，他在臉書形容「生死一瞬間」，還指控貨車駕駛在肇事後駛離，涉嫌肇事逃逸。台中市第六警分局表示，肇事的蘇姓貨車司機已在案發後自己報警，並與台中榮總，就毀損天花板部分，達成和解、賠償，同時間無其他駕駛反映車輛受損，無涉肇逃，但若有駕駛因此事故導致財物受損，有權向蘇求償。

台中市第六警分局協和所調查，蘇姓貨車司機（38歲）在3日中午開車，行經台中榮總的門診大樓停車場車道時，後貨斗與天花板鋼架擦撞，造成天花板有瓦礫、碎片散落在地面，莊在同日中午12時許發現後，向警方報案，並與醫院達成和解，承諾賠償，案發後警方並無接獲任何民眾報案，有車輛毀損的情形，警方依規定拍照、登記備查。

第六警分局表示，肇事蘇姓駕駛案發後有自行報案，另外該處是醫院停車場，非道路交通管理處罰條例規範的道路範圍，不構成肇事逃逸，不過若有民眾的車輛，因為該起事故而毀損，也可向蘇姓駕駛求償損失。

台語歌手蔡義德昨天在臉書提到，案發時在現場，「感謝大家的關心，事故現場就差10秒，還好我已經上車了，不然就會被瓦礫砸中，真是生死一瞬間，很慶幸自己逃過一劫，平安最重要，至於肇事車輛，目台中榮總正在調閱監視器調查，總之平安最重要」，並指控貨車駕駛肇事後駛離，屬於肇事逃逸。

台語歌手蔡義德最近推出台語新專輯「過五關」，目前在逢甲大學EMBA109文創班讀書，蔡義德透露9日將在同學們的幫助下，攻上合歡山頂，「對我而言是個挑戰，慶幸能逃過車關，我很期待這個人生新挑戰，攀登合歡山頂」。

台中市蘇姓貨車駕駛在3日行經台中榮總停車場時，貨斗撞到車道天花板，導致瓦礫碎片掉落，台語歌手蔡義德在案發時也在現場。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓貨車駕駛在3日行經台中榮總停車場時，貨斗撞到車道天花板，導致瓦礫碎片掉落，台語歌手蔡義德在案發時也在現場。記者陳宏睿／翻攝
台語歌手蔡義德3日在台中榮總停車場要開車離開，遇到貨車貨斗撞到天花板，瓦礫、碎片砸落車道。圖／蔡義德提供
台語歌手蔡義德3日在台中榮總停車場要開車離開，遇到貨車貨斗撞到天花板，瓦礫、碎片砸落車道。圖／蔡義德提供
台中市蘇姓貨車駕駛在3日行經台中榮總停車場時，貨斗撞到車道天花板，導致瓦礫碎片掉落，台語歌手蔡義德在案發時也在現場。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓貨車駕駛在3日行經台中榮總停車場時，貨斗撞到車道天花板，導致瓦礫碎片掉落，台語歌手蔡義德在案發時也在現場。記者陳宏睿／翻攝

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