花蓮8旬老翁掉落圳溝 倒臥不幸溺斃

花蓮光復鄉一名80歲吳姓老翁昨晚騎機車出門沒有返家，今天家屬在光復國小後方高約1.5公尺、水深80公分，且水流湍急的圳溝內，發現老翁倒臥。消防局救難人員趕緊將他救上來後，發現已死亡多時，疑似昨晚跌落圳溝不幸溺斃，詳細事故原因仍待警方調查。

消防局第二大隊今天清晨6點50分許，接獲民眾報案指出，在光復國小附近水流湍急的圳溝，疑似有人跌落，深度頗深需要梯子救援，目視生命徵象不明。

據了解，吳姓老翁昨晚沒有回家，家屬今天找人時，在水閘門前段先是發現老翁的機車，搜尋後發現圳溝內疑似有人，還在縫隙間看到一隻手，才趕緊通報警消。