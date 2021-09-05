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花蓮8旬老翁掉落圳溝 倒臥不幸溺斃

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮光復鄉一名80歲吳姓老翁昨晚騎機車出門沒有返家，今天家屬在光復國小後方高約1.5公尺、水深80公分，且水流湍急的圳溝內，發現老翁倒臥。消防局救難人員趕緊將他救上來後，發現已死亡多時，疑似昨晚跌落圳溝不幸溺斃，詳細事故原因仍待警方調查。

消防局第二大隊今天清晨6點50分許，接獲民眾報案指出，在光復國小附近水流湍急的圳溝，疑似有人跌落，深度頗深需要梯子救援，目視生命徵象不明。

據了解，吳姓老翁昨晚沒有回家，家屬今天找人時，在水閘門前段先是發現老翁的機車，搜尋後發現圳溝內疑似有人，還在縫隙間看到一隻手，才趕緊通報警消。

光復消防分隊小隊長吳沛原表示，前往現場後發現，水溝閘門有一隻手，沒有明顯的動靜，推測是有人溺斃，但水流太湍急救援不易，第一時間先通知水利署人員，不過今天是周日休息聯繫不上，改請水利會光復站人員，到場關閉圳溝閘門，以減緩水勢，最後發現老翁卡在閘門內，明顯已死亡，不需送醫，交由警方及家屬處理。

圳溝內水流湍急，消防局緊急通知水利會協助關閉閘門。圖／花蓮縣消防局提供
圳溝內水流湍急，消防局緊急通知水利會協助關閉閘門。圖／花蓮縣消防局提供
80歲吳姓老翁不明原因跌落圳溝內，今天被警消發現已明顯死亡。圖／花蓮縣消防局提供
80歲吳姓老翁不明原因跌落圳溝內，今天被警消發現已明顯死亡。圖／花蓮縣消防局提供

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