台捷22歲女模11樓摔下 住戶曾聞巨大聲響2天後尋獲遺體

22歲台灣、捷克混血模特兒羅姓女子，因失蹤多時，且透露輕生念頭，丈夫緊急報案找人。北市警方獲報後，昨天9月4日晚上，在羅女住處社區發現遺體，初步排除他殺可能，今天將進行司法相驗釐清死因。

年輕貌美、仙氣十足的羅女，經常在社群上分享生活，除了限時動態外，也會分享生活及工作照片。不料，羅女近日跟丈夫吵架，揚言輕生，沒想到真的發生憾事，昨天3時許，丈夫前往派出所報案，警方隨即前往住處、頂樓，卻沒發現異狀，直到昨深夜接獲社區來電，稱排煙管疑似遭人毀損，有人卡在管線中，到場發現羅女受困管線中，經消防人員到場救出羅女，但已明顯屍僵，死亡多時。

據悉，羅女和同年齡的張姓丈夫結婚1年多，疑似因爭吵揚言輕生，報案狀況約有10次，次數頻繁恐讓家屬輕忽事件嚴重性。羅女母親日前也在社群指出，已經失蹤48小時，擔心女兒安危。

原來9月2日夫妻再度發生爭執，吵著離婚事宜，羅女曾經透露輕生念頭，兩人各自離去，當時丈夫第一時間報案，警方前往住處、頂樓，與管理員一同查看，但羅女不在家，頂樓也沒有發現異狀。

羅女的丈夫在9月3日凌晨回家，不見她身影，直到1天後9月4日3時許，仍遲遲等不到妻子返家，前往警局報案失蹤。警方再度前往社區找人，但同樣沒發現異狀，直到晚上10時許，接獲社區電話，發現有人掉進排煙管，才找到羅女，但已身亡。

警方指出，社區住戶在9月2日晚上10時許，曾在社區群組反應，聽到了巨大聲響，社區主委昨天想起此事，覺得怪怪的出動查看，發現位在2棟大樓中間的1樓排煙管突然毀損，且疑似有人形物體，報案求助。

警消到場後，由消防人員協助搬移，果真發現羅女遺體，但明顯屍僵死亡多時。警方隨即封鎖現場派員蒐證。經查，9月2日晚上，羅女前往11層樓的大樓頂樓，疑似不慎墜樓，掉進1樓的排煙管線中，初步排除了他殺可能，今天已安排檢察官司法相驗，釐清死因。

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