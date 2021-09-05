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台中少婦警所捐物資 機會教育2歲女兒不要怕警察

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局春社所警員蔡明哲上月底值勤時，年約30多歲的陳姓少婦走進派出所，並捐贈一袋包含面罩、口罩帶等防疫物資；警方詢問陳婦理由，陳婦說，2歲女兒十分怕警察，平常都在教育女兒警察工作的辛苦，而此次也是透過捐防疫物資的方式，告訴女兒，就算是疫情期間，也有警察在守護市民的安全，不過女兒還是「害羞」，不敢跟她一起進派出所。

陳姓少婦說，女兒現在年僅2歲，但對於穿著制服的警察，仍十分害怕，但她都會透過灌輸女兒交通安全知識的機會，告訴女兒，「警察叔叔阿姨會保護我們」，並舉例說明，現在新冠肺炎疫情期間，都是第一線警察協助防疫，之前全台大停電，也是警察在暗夜中，守護市民的交通安全。

她說，所以她也在女兒的面前寫下感謝警方的小紙條，並親自到派出所捐贈20組的全臉防護面罩、多段調節口罩帶、口罩減壓護套等防疫物資，希望女兒知道警察不是令人害怕，而是十分辛苦、令人尊敬的職業，不過捐贈時，女兒還是不敢進派出所，跟著丈夫在派出所外等待。

她說，除了機會教育女兒外，自己想到感謝警察也很久了，此次捐贈的防疫物資數量雖然不多，但希望藉一己之力，表達對警察辛勞的感謝，並把想說的話，都寫在紙條上，希望能將這股齊心抗疫的力量，以行動支持轉換成無限的感謝。

第四警分局春社所長曾一峯說，雖然疫情降級，站在第一線的同仁，不僅要克服身體的勞累，還得面對可能染疫風險的心理壓力，感謝民眾以行動支持第一線執勤員警，大家齊心抗疫守護家園。

台中市陳姓女子（中）上月30日到第四警分局春社所，捐贈防護面罩等防疫物資給警方，並附上小紙條。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓女子（中）上月30日到第四警分局春社所，捐贈防護面罩等防疫物資給警方，並附上小紙條。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓女子上月30日到第四警分局春社所，捐贈防護面罩等防疫物資給警方，並附上小紙條寫上感謝文字。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓女子上月30日到第四警分局春社所，捐贈防護面罩等防疫物資給警方，並附上小紙條寫上感謝文字。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓女子上月30日到第四警分局春社所，捐贈20組的防護面罩等防疫物資給警方。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓女子上月30日到第四警分局春社所，捐贈20組的防護面罩等防疫物資給警方。記者陳宏睿／翻攝

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