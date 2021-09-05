搭火車換自行車全台偷透透 苗警到北市找上門他傻眼

42歲葉姓男子搭火車到站，涉嫌偷自行車代步，再闖空門全台偷透透，製造斷點增加警方查緝難度，今年8月12日在苗栗市犯案，苗栗警方將住宅比照重大刑案偵辦，鍥而不捨調閱監視器，昨天循線到台北市的旅社拘提到案，他先前於今年3月間也到造橋鄉行竊被逮，直呼不敢再到苗栗行竊了，全案擴大偵辦中。

苗栗縣警局苗栗分局8月12日受理報案指稱，住家門鎖遭破壞侵入行竊約10瓶紀念酒及零錢，損失約2萬元，苗栗分局專案員警調閱監視，查出葉男搭乘火車到苗栗車站，涉嫌偷腳踏車代步，再闖入住宅行竊，專案小組循線鎖定葉男，今年相同手法在台北市、桃園市、台中市及台南市等地區，犯下多起住宅竊盜案，許多警察單位也都設法查緝。

葉男居無定所，辦案人員調閱相關資料分析，並至台中、嘉義、高雄及台北等地查訪，昨天鎖定葉男活動區域，持地檢署核發拘票在台北市一家旅社拘提葉男到案，葉男看到苗栗警察竟然找上門，當場傻眼，警方起出螺絲起子等犯案工具，及金飾等的贓證物，詢後依加重竊盜罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

葉男落網後表示，以為偷竊也不是重大刑案，只要不斷換地方，應該不會被抓到，全台到處偷、到處跑，怎會知道警察可以找到他入住的旅社，他在苗栗縣2次行竊，均遭警方逮捕移送，不敢再到苗栗行竊了。