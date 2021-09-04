屏東小琉球3潛水客失蹤 海巡、救難協會急救援成功救起
超驚險！海巡署第七巡防區指揮部4日晚間7點59分，接獲民眾報案，在屏東縣琉球鄉大福漁港周邊海域有3名潛水客失蹤，派人協助搜尋，海巡相關單位會同琉球海域救難協會隨即展開臉和救援行動，在大福漁港外海域找到3名失蹤潛水客，3人意識清楚，沒有明顯外傷，完成救援任務。
海巡指出，4日晚間7點59分接獲報案後，隨即成立緊急應變中心，指揮第五岸巡隊小琉球3處安檢所與第五海巡隊PP-3557巡邏艇前往現場，會同琉球海域救難協會火速展開聯合搜救行動。
經海巡人員及救難協會投入搜救，約20多分鐘後，救難協會在大福漁港外海域找到失蹤的3名潛水客，兩男一女，是遊客，經初步檢視後，3人意識清楚，無明顯外傷，完成救援。
海巡署南部分署第五岸巡隊指出，潛水活動深受大眾喜愛，參加訓練並取得執照的人數逐年增加，活動時務必注意自身安全，並留意環境變化，民眾若在海邊或岸際發現急難狀況，請多利用海巡118報案專線。
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