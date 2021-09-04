影／屁孩不爽持球棒砸店 八軍團中尉一招神壓制

台南玉井一名15歲黃姓男學生今天上午疑似用餐時玩醬料瓶遭鄰桌客人制止，竟心生不滿到友人車上拿球棒，再返回早餐店砸店，在現場用餐的八軍團機步333旅潘姓中尉等3人見狀，上前一把抓過黃男手上的棒球棒，並將他壓制在地，同桌的蔡姓中士也協助報警。

據了解，黃男今天上午與2名友人駕車到玉井區某家早餐店用餐，疑邊用餐邊玩醬料瓶，被鄰桌客人制止後惱羞成怒，結帳後到友人車上拿出一支鋁製球棒，再回到早餐店砸店，店裡員工及客人全都嚇一跳，只能在一旁看著黃男破壞。

根據早餐店監視器，黃男上午8時許手持球棒先將一台小冰箱砸凹，準備繼續砸店時，一旁穿著軍人背心的潘男直接搶過球棒，黃男想走但被拉住，隨後陳姓中尉、賴姓上兵協助將黃男臉朝下壓制在地。