混凝土車碾清潔婦身亡 丈夫哭癱⋯2歲女瞬間失去母親

楊姓男子今天下午開預拌混凝土車在台北市中山區一處路口右轉，疑未注意撞上過馬路的陳姓女子，並碾過，陳女當場死亡。楊男向警方辯稱沒看到，警方詢後將他依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，楊男（58歲）下午4點半開預拌混凝土車，在長安東、吉林路口右轉時，撞上走在斑馬線上的陳女（39歲），預拌混凝土車後輪碾過陳女身體，陳女當場死亡。

陳女丈夫得知妻子出意外，趕到現場發現妻子冰冷遺體，癱坐地上大哭。楊男被警方帶回派出所途中，頻問警方「晚上有沒有地方可以洗澡？」對於車禍原因，他辯稱沒看到楊女。

據了解，陳女在附近大樓上班從事清潔工作，她還有一名2歲女兒。對於一個家庭發生憾事，警方私下也透露不捨。