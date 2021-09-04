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馬祖海巡捍衛漁權 查扣越界作業陸船

中央社 / 連江縣4日電

第十（馬祖）海巡隊昨天在北竿高登海域查獲大陸籍漁船越界違規，船上3人與船隻依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」帶回南竿福澳港扣留查處，並落實防疫措施。

近日海象平穩，大陸漁船越界馬祖海域違法捕魚，為維護我國漁業資源及漁民作業權益，3日上午海巡署第十一巡防區指揮部發現可疑目標，立刻通報馬祖海巡隊艇前往調查，10時在距高登0.7浬處海域，發現一艘大陸籍船舶越界作業，馬祖海巡隊強靠登船檢查。

馬祖海巡隊今天表示，發現該船為無船名、無船舶證書及船籍港口登記的三無船舶，船上計有漁獲5公斤及3名船員，海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，防杜疫病入侵，後漁船失去動力，調派艦艇支援戒護，將陸籍漁船拖帶返回南竿福澳港。

馬祖海巡隊表示，已由連江縣衛福局派員對陸籍船員實施核酸檢測，檢查結果均為陰性，即送往第10岸巡隊留置室隔離，確保防疫無漏洞。

海巡署表示，防疫期間為確保執勤安全，登檢扣留時均要求同仁做好Covid-19（2019冠狀病毒疾病）防疫作為，並請漁民朋友們如在海上作業發現大陸漁船蹤跡時，打海巡署服務專線118報案。

海巡署 馬祖 漁民

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