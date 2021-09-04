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開學首日高一新生迷航 警相救騎到鐵腿呆坐的他

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

本周三是開學日，就讀高一的孫姓新生體恤父母工作無法接送，獨自騎單車上學，放回時卻不熟悉南屯區街景迷路，騎到鐵腿坐在加油站休息，被眼尖巡邏員警發現。原來，少年本想搭公車，但單車又無法放置，員警聽後霸氣說，「來！通通上車，我們載你回家」，讓少年又驚又喜，頻低頭道謝。

剛升高一的孫姓少年住在北區，本周三(1日)開學日，見雙親忙上班，自告奮勇騎單車到南屯區就學，沒想到放學時夕陽西下，頓時街景與清晨不同，少年失去方向，在南屯區繞到黑夜，又渴又累在加油站休息。

台中市警局第四分局南屯所員警李佳融、郭欣衡巡邏，發現少年呆坐在加油站內，主動上前關心，原來，少年本想坐公車返家，但單車牽不進公車內因而作罷，且雙腿已騎到「鐵腿」，只好待在原地休息。

員警聽完直接扛起少年單車，霸氣說，「來！通通都上車，我們載你回家」，少年一臉不可置信，低頭頻頻說感謝。車內，員警和少年閒聊，問及明天還要再挑戰騎單車上課？少年害羞地說，今日運動量已經足夠，還是搭公車，快速又輕鬆。

南屯所所長江松泳表示，為民服務本就是從警準則之一，對待需要幫助者應有同理心，就像對待家人一般，責無旁貸。也提醒民眾多多注意孩子狀況，盼大家都能開心出門，平安回家。

高一的孫姓新生獨自騎單車上學，放回時不熟悉南屯區街景迷路，騎到鐵腿坐在加油站休息，被眼尖巡邏員警發現，員警霸氣說，「來！通通上車，我們載你回家」，讓少年又驚又喜，頻低頭道謝。圖／讀者提供
高一的孫姓新生獨自騎單車上學，放回時不熟悉南屯區街景迷路，騎到鐵腿坐在加油站休息，被眼尖巡邏員警發現，員警霸氣說，「來！通通上車，我們載你回家」，讓少年又驚又喜，頻低頭道謝。圖／讀者提供
高一的孫姓新生獨自騎單車上學，放回時不熟悉南屯區街景迷路，騎到鐵腿坐在加油站休息，被眼尖巡邏員警發現，員警霸氣說，「來！通通上車，我們載你回家」，讓少年又驚又喜，頻低頭道謝。圖／讀者提供
高一的孫姓新生獨自騎單車上學，放回時不熟悉南屯區街景迷路，騎到鐵腿坐在加油站休息，被眼尖巡邏員警發現，員警霸氣說，「來！通通上車，我們載你回家」，讓少年又驚又喜，頻低頭道謝。圖／讀者提供
高一的孫姓新生獨自騎單車上學，放回時不熟悉南屯區街景迷路，騎到鐵腿坐在加油站休息，被眼尖巡邏員警發現，員警霸氣說，「來！通通上車，我們載你回家」，讓少年又驚又喜，頻低頭道謝。圖／讀者提供
高一的孫姓新生獨自騎單車上學，放回時不熟悉南屯區街景迷路，騎到鐵腿坐在加油站休息，被眼尖巡邏員警發現，員警霸氣說，「來！通通上車，我們載你回家」，讓少年又驚又喜，頻低頭道謝。圖／讀者提供

單車 公車 加油站

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