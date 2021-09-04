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影／萬安演習15日登場 阿芳教你下載APP訊息

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

今年萬安44號演習訂於9月15日，為遵守中央流行疫情指揮中心防疫準則，今年不實施疏散避難人潮、車輛不管制，僅在當日13時30分至14時，施行半小時演練。台中市警局豐原分局推出「阿芳講古萬安演習」影片，教大家下載「台中警政」APP，讓手機指引你到最近避難處所避難。

遵循中央流行疫情指揮中心「避免群聚」防疫指導，今年比照去年「萬安43號演習」，進行「1日全區」發放警報、「不實施疏散避難及人、車不管制」，訂於110年9月15日(星期三)13時30分至14時，實施30分鐘防情傳遞、防空警報及告警訊息發放等演練。

台中市警察局豐原分局自製「阿芳講古萬安44號演習」影片，內容宣導相關萬安演習訊息，並介紹台中市政府警察局開發防空避難APP，只要將官方帳號(Line ID：＠tcpb)加入好友，點選防空避難設施查詢，按下位置資料即可顯示所在位置周邊5處可供避難地點及容納人數，還能以Google地圖導航規劃路線，迅速前往避難處所實施避難。

豐原分局分局長吳明淵表示，今年因疫情優先、避免群聚等防疫措施，僅就防情傳遞與警報發放實施演練，採全國統一發放警報方式辦理，不實施疏散避難、人員、交通等管制，並邀請各機關、學校共同宣導，在防空警報響起時，民眾才不致慌張。

另，針對外籍人士及移工，豐原警分局亦請相關單位加強宣導，萬安演習當日不實施人、車管制，車輛均正常靠離行駛。

台中市警局豐原分局推出「阿芳講古萬安演習」影片，教大家下載「台中警政」APP，讓手機指引你到最近避難處所避難。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警局豐原分局推出「阿芳講古萬安演習」影片，教大家下載「台中警政」APP，讓手機指引你到最近避難處所避難。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警局豐原分局推出「阿芳講古萬安演習」影片，教大家下載「台中警政」APP，讓手機指引你到最近避難處所避難。圖／台中市警察局豐原分局提供
台中市警局豐原分局推出「阿芳講古萬安演習」影片，教大家下載「台中警政」APP，讓手機指引你到最近避難處所避難。圖／台中市警察局豐原分局提供

萬安演習 疫情 台中市

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