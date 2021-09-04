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振興五倍券未上路 警：網路已現詐騙手法

中央社 / 台北4日電

刑事局今天表示，近期有臉書粉絲專頁提及有關振興五倍券貼文，研判為詐騙手法，呼籲民眾小心，經分析，歹徒會透過假網拍、釣魚簡訊、解除分期付款，當成詐騙手法。

行政院將推出振興五倍券，預定9月下旬開放登記預約。刑事局今天發新聞資料指出，五倍券政策未上路，已有歹徒著手詐騙，在8月初發現有臉書（Facebook）粉絲專頁提到五倍券兌換方式，研判為詐騙。

刑事局表示，165反詐騙諮詢專線目前雖未接獲類似報案紀錄，但分析各社群平台，有歹徒已搭上五倍券新聞，準備著手詐騙，以臉書居多，若民眾聽從指示加入陌生人通訊帳號等，可能個資遭盜、被騙匯款。

刑事局統計歹徒使用3種詐騙手法，包含假網路拍賣、釣魚簡訊、解除分期付款。

警方說，若在網路社群平台發現有人貼文提及可協助預購五倍券，只要付少許金錢，就能賺更多費用，但要先匯款，這就是假網拍真詐騙。

若收到來源不明簡訊，內文提到申請或預購五倍券資料不符，且簡訊附有短網址要求驗證身分，經點擊後，手機可能被植入木馬程式，會被要求更新系統，若依指示操作，個人資料、信用卡卡號等可能會外洩。

警方表示，若接獲來電宣稱五倍券申請流程出現錯誤，要求透過網路銀行或ATM解除分期付款等程序，其實就是詐騙手法。

刑事局呼籲，領取振興五倍券的管道和措施，應以國家官方公告為主，不要輕易聽從陌生訊息指示匯款、轉帳或填個人資料，若遇詐騙，打165專線諮詢。

詐騙 網拍 行政院

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