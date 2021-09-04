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疑欲帶孫女長期離家...8天被尋獲 嬷被移送哭斷腸

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

80歲林姓婦人上月27日帶著8歲陳姓孫女出門後失聯8天，家屬焦急報案協尋，警方調閱監視畫面，發現林婦帶著陳姓孫女出門後到了嘉義住三天，隨後又在30日搭客運前往桃園，最後警方在桃園市的出租套房內發現兩人，警詢後依略誘罪嫌移送新北地檢，檢方訊後責付林婦由兒子帶回。

據了解，女童患有關節炎需長期治療，林婦與女童、女童父母合住，會因女童教養問題與其父母起口角。她上月27日沒帶手機便牽著孫女出門，向家人表示要到嘉義阿里山，接著搭車南下後在嘉義待了三天，隨後又在上月30日搭車返回桃園地區，待在承租套房內。

警方調查，林婦約一個月前便以假名承租套房，還在房內貼了自己設計的女童課表，疑似欲帶著女童長期離家，警詢後依略誘罪嫌移送新北地檢署，她在移送地檢時哭斷腸，還要員警攙扶。檢方訊後考量案情與家屬意見，責付林婦由兒子帶回。

林口警分局長陳忠龍說明案情時指出，可以看得出來林婦十分疼愛自己的孫女，「那為什麼會帶女童出去這些天，可能是祖孫相處的家庭問題」。

林婦被移送時哭到斷腸，還需員警攙扶。記者柯毓庭／翻攝
林婦被移送時哭到斷腸，還需員警攙扶。記者柯毓庭／翻攝

桃園 嘉義 新北

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