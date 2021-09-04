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五倍券要來了 刑事局教你如何防詐騙

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局指出，政府即將發放五倍券，但近日網路出現一則貼文，內容指稱，「五倍券已正式上路，民眾可1000換5000，立即於網路上兌換」。警方說，民眾若聽從網路指示加入不明通訊帳號，除了可能被騙個資，甚至會有更大筆的財產損失。

刑事警察局165反詐騙諮詢專線表示，目前雖然尚未接獲民眾報案資訊，但為預防民眾被騙，先提前彙整相關可能假借五倍券名義衍生的詐騙手法，提醒民眾務必小心，別再讓詐騙集團得逞。

一、假網路拍賣

社群平臺貼文表示協助預購五倍券，僅須支付少量金額，就可賺取更高費用，對方會先要求匯款，匯款完成後人去樓空，沒有拿到券還損失更多。警方提醒千萬不可誤信此類貼文，應妥當規劃個人使用額度，不應還想「賺更大」!

二、釣魚簡訊

手機收到不明簡訊，內容表示申請或預購資料不符，並附上一則短網址要求進行身分驗證。若點擊不明網址，手機恐遭植入木馬程式，若不慎點選，建議儘速進行系統更新；另若依據網頁指示，填輸個人資料，包含信用卡卡號等，個資就有外洩可能，信用卡也會遭盜刷，請勿相信此類簡訊內容，若已填輸，立即聯繫銀行進行後續處理。

三、解除分期付款

接獲不明來電指稱，五倍券申請流程出現錯誤，須利用ATM或網路銀行操作解除分期付款的程序，其實是將戶頭的錢轉出給詐騙集團，聽到關鍵字「解除分期付款」請立即掛斷電話。

165反詐騙諮詢專線呼籲民眾，目前五倍券尚未正式開始發送，相關領取管道與使用措施，務必以國家官方公告為主，勿聽從陌生訊息的指示操作任何匯款、轉帳、填輸個人資料的行為，有疑慮亦可撥打165反詐騙專線查證，以維自身財產安全。

相關連結可查詢

五倍券即將發放，刑事局彙整相關可能詐騙手法，提醒民眾小心。記者廖炳棋/翻攝
五倍券即將發放，刑事局彙整相關可能詐騙手法，提醒民眾小心。記者廖炳棋/翻攝
五倍券即將發放，刑事局彙整相關可能詐騙手法，提醒民眾小心。記者廖炳棋/翻攝
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詐騙集團 信用 個資

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