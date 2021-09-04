男子罵警白目被請離派出所 Po網被警打臉
有網友在臉書社團Po文，指鳳山警分局五甲所警員在偵辦劉姓男子與呂姓男子的擦撞車禍事故時，與劉男友人發生口角衝突；鳳山分局今澄清，是因劉謾罵警方「白目」，又拿出密錄器錄影，危害到其他洽公民眾隱私，才將他請離所內。
警方表示，這起案件發生在前天凌晨2點多時，五甲派出所受理騎機車的劉姓男子與開車的呂姓男子發生擦撞事故，案件雖然發生在南成派出所轄區，但因單一窗口，由五甲所受理。
過程中劉姓男子的友人見到呂男及呂的妻子自行到五甲所內，便詢問警方為何「對方會出現在所內」，還說出「你們（警員）真的很白目嗎？」隨後就從隨身包內拿出密錄器掛在身上，在派出所內錄影音，被警方請離駐地範圍。
警方解釋，五甲所於受理劉男提告過失傷害期間，先用電話告知詢問呂男相關案情，但後來是呂男跟他的妻子獨自到所，警方皆不知情。至於密錄器影片中，警員遭辱罵「白目」，鳳山分局正研議是否進行後續追究，呼籲民眾應保持理性。
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