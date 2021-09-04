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台東南迴美和北里段6公里5支測速桿 運將批搶錢

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

南迴公路台東端自去年12月23日拓寬通車以來，測速照相桿不斷增加，其中，太麻里鄉美和至北里段，6公里的路程就有5支測速桿，民眾批搶錢。縣警察局表示，確保行車安全。

縣警察局表示，太麻里鄉美和至北里段因為上下坡路段，加上四線車道，因此，往來車速快，且路段有不少幹道連結，避免違規超速，確保行車安全，依規定設置測速照相。

南迴公路台東端，從達仁鄉安朔至太麻里鄉美和，目前共設置15支測速照相，有8支是拓寬通車後增設，其中，太麻里鄉美和至北里段，6公里路程從原來4支今年8月再增設1支，共5支。

「很不合理，感覺是在搶錢！」劉姓貨車司機說，他認為現在只要有路段發生事故，就會裝設測速照相，可能再過幾年，南迴公路到處都是測速桿，若駕駛沒注意，走一趟就好幾張罰單。

另林姓駕駛表示，6公里5支測速照相，幾乎等於平均1公里1支，與其一直裝測速桿，乾脆全線採區間測速，反而更一勞永逸，也省下裝設的經費。

縣警察局說，裝設測速桿的目的，就是讓用路人減速慢行，達到警示的效果，若大家都能依速限遵守開車，也會對路段取締作為作適時調整。

南迴公路台東端自109年12月23日拓寬通車以來，測速照相桿不斷增加，其中，太麻里鄉美和至北里段，6公里的路程就有5支測速桿，民眾批搶錢。縣警察局表示，確保行車安全。記者尤聰光／攝影
南迴公路台東端自109年12月23日拓寬通車以來，測速照相桿不斷增加，其中，太麻里鄉美和至北里段，6公里的路程就有5支測速桿，民眾批搶錢。縣警察局表示，確保行車安全。記者尤聰光／攝影

測速 警察 南迴公路

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