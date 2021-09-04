影／女騎士疑自撞北宜公路護欄 摔落山谷 警消搜尋中

新北市北宜公路今天發生一起機車騎士墜落山谷意外，廖姓女子昨天從桃園楊梅騎機車欲往宜蘭方向行駛，疑似精神不濟自撞路邊護欄後，不慎翻落護欄外山谷，警、消搜救人員目前僅搜獲包包1只，內有廖女證件，將持續搜尋廖女下落。

新北市消防局今天凌晨零時52分接獲新店警分局青潭派出所員警轉獲，新店區北宜公路15.7公里，只有1輛機車倒在路邊，疑似機車撞擊路邊護欄，逆向倒在路邊，機車方向燈還亮著，現場未發現機車騎士，靠山溝那側有撞擊痕跡，護欄下面山谷深度約200公尺。

員警發現安全帽1頂落在邊坡草叢上，拖鞋左右2腳則分散於路旁。新北消防局派遣2大隊、1中隊、3分隊，消防人員53人次，各式消防車輛23車次前往搜救，搜救人員垂降60公尺深度至谷底，搜尋至今天清晨近5時，僅在邊坡深約5公尺處發現包包1個，內有44歲廖女證件，但仍未尋獲廖女。