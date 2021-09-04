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影／驚險！沒看到前面的機車...曳引車綠燈起步推著她走

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

41歲宋姓女子昨天下午4點多騎機車在台一線公路後龍大橋南端的路口停等區停等號誌 ，綠燈正要起步時，突然遭到後方黃姓男子駕駛的半聯結車撞擊並拖行數公尺，幸好女騎士被撞時往另一側倒下，人未被捲入車底，否則後果不堪設想，驚險畫面被路口監視器清楚記錄下，場面驚悚，讓人看了捏把冷汗。

雙方都無酒駕，女子經送醫檢查身上有多處擦挫傷，但無大礙，半聯結車駕駛當時駕空車下班回家，但他車輛的行車視野輔助系統未正常運作，依規定可開罰900至18000，另外還必須參加臨時檢驗。

苗栗縣竹南警分局指出，昨天下午4點20分許接獲交通事故報案，員警趕赴現場發現一輛機車被壓在半聯結車左前方，女子坐在一旁，員警趕緊上前詢問傷勢，並維持現場交通秩序。

經了解，女子當時騎車在機車停等區等紅燈，半聯結車停在後方，路口紅燈剛轉成綠燈時，女騎士就遭後方起步往前行駛的半聯結車撞擊，拖行數公尺，機車被壓在曳引車頭左前方，幸好女騎士往左側倒下並甩離車身，未被輾壓到，但她的右腳有多處擦挫傷，半聯結車駕駛疑似因視線死角，未注意前方有停等紅燈的機車，造成這起交通事故。

竹南警分局呼籲，無論在道路行駛或停等紅燈，應隨時注意周邊車輛或用路人情形，時時提高警覺，大客車、大貨車均應裝設行車視野輔助系統，因大型車視線死角多，機車及自行車請勿與大型車併行或進入其內輪差危險區域，此外也應避免緊靠大型車前後方，防止大型車因視線死角或內輪差釀禍，相關交通安全宣導資訊，民眾可上網站搜尋交通部交通安全入口網了解，提升用路安全。

女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝
女子昨天下午騎機車在台1線公路後龍大橋南端路口停等區等號誌 ，起步時突然遭後方的半聯結車撞擊並拖行數公尺。圖／記者胡蓬生翻攝

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