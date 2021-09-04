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設計工程師晚間變身救護員 搶救近百人 獲全國救護菁英

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣消防局救護義消大隊民雄分隊小隊長王春仁，擁有嘉義中正大學機械工程博士學位，白天上班族當設計工程師，晚間變身救護員與消防隊員共同出勤，急救高達854人次，1月從鬼門關成功救回1名OHCA命危患者，榮獲「全國救護志工菁英獎」。

消防局長呂清海上午偕同民雄鄉長何嘉恒、救護義消大隊長呂武錦等人前往民雄消防分隊張貼紅榜祝賀，王春仁加入救護義消僅6年多，總協勤時數超過7925小時，急救854人次，1月從鬼門關成功救回1 名OHCA(到院前心肺功能停止患者)，患者目前康復出院。

王春仁說，「119」電話一端是絕望，另一端是希望。救護人員和死神拔河，與時間賽跑，救護執行不容許一絲懈怠輕忽，戰戰兢兢，當救護義消真的很有挑戰性，過去分隊對志工招募考核較嚴刻，經3個月觀察後，終於能上救護車協勤。

他白天是設計工程師上班族，晚間變身救護員，他是出生到大學畢業一直生活在高雄小孩，考上中正碩士，因緣際會認識新北市救護志工，每次看到朋友參加活動總是穿救護襯衫、救護褲及救護大腿包，感覺就是帥。

王春仁聽完志工朋友救護趣事後，懷著滿腔熱血報名中華緊急救護員協會EMT-1的課程，順利取得高雄聯合醫院40小時EMT-1證照。結訓後在機車放小救護包，內裝創傷紗布、彈蹦、三角巾、棉棒及生理食鹽水到內科體溫計、血壓機、血氧機等裝備，隨時協助車禍事故，降低傷害。

呂清海讚揚王春仁白天上班，下班熱心救護助人，他指出，嘉縣高齡化，長者救護佔4成以上，以非創傷救護案件居多，遭急病或意外，缺乏急救人員協助，常錯失黃金救命時間，現在救護義消要深入社區，透過急救宣導教導更多的人去救更多人，任重道遠。

嘉義縣消防局救護義消大隊民雄分隊小隊長王春仁（右二），榮獲「全國救護志工菁英獎」，消防局長呂清海（右）上午偕同民雄鄉長何嘉恒（左三）、救護義消大隊長呂武錦等人前往民雄消防分隊張貼紅榜祝賀。圖／消防局提供
嘉義縣消防局救護義消大隊民雄分隊小隊長王春仁（右二），榮獲「全國救護志工菁英獎」，消防局長呂清海（右）上午偕同民雄鄉長何嘉恒（左三）、救護義消大隊長呂武錦等人前往民雄消防分隊張貼紅榜祝賀。圖／消防局提供
嘉義縣消防局救護義消大隊民雄分隊小隊長王春仁（右），榮獲「全國救護志工菁英獎」，民雄鄉長何嘉恒（左）貼紅榜祝賀。圖／消防局提供
嘉義縣消防局救護義消大隊民雄分隊小隊長王春仁（右），榮獲「全國救護志工菁英獎」，民雄鄉長何嘉恒（左）貼紅榜祝賀。圖／消防局提供

患者 救護員

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