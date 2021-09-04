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高雄精障男駕貨車故障台南大路口 警道路救援及時尋獲

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

一輛小貨車昨天傍晚停在台南市182線公路關廟街中山路與南雄路口，影響交通，歸仁警分局關廟分駐所巡邏警員何松翰、黃聖閔、黃統芳見狀立即將車熄火並推至路旁；駕車的男子在一旁走來走去、員警原以為酒駕、後來一問發現男子「神情有異且語焉不詳」，經警用電腦查詢人臉辨識，發現是高雄市路竹區中度精障鄭姓男子、幾小時前家屬報案列協尋、立即將人以巡邏車送回分駐所並通知家屬帶回，家屬感謝警方能在家人不知去向後迅速尋獲。

家屬表示，他經常趁家人不注意的時候開走小貨車四處遊蕩，家人發現也只能報警協尋，很擔心會發生意外，對此也相當無奈困擾。

歸仁分局長邱顯良表示，分局同仁積極為民服務，在排除交通要道障礙後，盤查駕駛並發現異狀，尋獲精障被協尋人，避免其再上路造成本身及其他用路人、行人危害，分局予獎勵並提報上級表揚。

衛福部嘉南療養院一般精神科主任張耿嘉表示，精神疾病患者如果出現幻聽或者妄想症狀，他可能會認為「接到指示或有一股力量指使」必須開走車子；建議家屬盡快帶往精神專科醫院檢查治療，如果確認是相關的問題，目前有長效藥劑可以控制，否則就像不定時炸彈、可能隨時造成嚴重的後果及大量社會成本負擔。

貨車停在大馬路口，員警將車推到路旁，詢問駕駛發現他語無倫次。記者周宗禎／翻攝
貨車停在大馬路口，員警將車推到路旁，詢問駕駛發現他語無倫次。記者周宗禎／翻攝
貨車停在大馬路口，員警將車推到路旁，詢問駕駛發現他語無倫次，原來是鄭姓精神病患。記者周宗禎／翻攝
貨車停在大馬路口，員警將車推到路旁，詢問駕駛發現他語無倫次，原來是鄭姓精神病患。記者周宗禎／翻攝
貨車停在大馬路口，員警將車推到路旁，詢問駕駛發現他語無倫次。記者周宗禎／翻攝
貨車停在大馬路口，員警將車推到路旁，詢問駕駛發現他語無倫次。記者周宗禎／翻攝
貨車停在大馬路口，員警將車推到路旁。記者周宗禎／翻攝
貨車停在大馬路口，員警將車推到路旁。記者周宗禎／翻攝

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